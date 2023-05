HTC prepara il ritorno: in arrivo uno smartphone con Snapdragon 7 Gen 1?

Potrebbe chiamarsi HTC U23 Pro 5G lo smartphone che segnerà il ritorno di HTC nel mercato. A pubblicare la notizia è il sito cinese Ptt.cc, secondo cui il marchio asiatico sarebbe in procinto di svelare un nuovo smartphone di fascia media.

Il nome dovrebbe essere HTC U23 Pro 5G, e lo smartphone ha già fatto la sua comparsa in alcune fughe di notizie che hanno svelato anche parte della scheda tecnica.

Secondo il leaker, a livello estetico troverà spazio una scocca in plastica, con retro con finitura opaca come si può vedere nell’immagine in calce.

A quanto pare, l’HTC U23 Pro 5G sarà basato sul processore Snapdragon 7 Gen 1 di Qualcomm, accompagnato ad almeno 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Per quanto concerne il comparto fotografico, la lente principale sarà da 108 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine, accompagnata da altri tre sensori ed un flash. La batteria invece sarà da 4000 mAh con ricarica wireless.

Sempre dalle immagini trapelate, è emerso anche che a livello software dovrebbe farsi spazio Android 13, ma un altro aspetto molto interessante è che nelle specifiche figura l’ingresso jack audio da 3,5mm posizionato in alto.

Nessuna informazione, almeno al momento, sui prezzi e soprattutto sulla data di lancio.