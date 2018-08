HTC presenta all'IFA il nuovo U12 Life, smartphone di fascia media a 349 Euro

In occasione dell'IFA 2018 di Berlino, HTC presenta al pubblico della fiera il nuovo U12 Life. Uno smartphone di fascia media dal design ricercato ed attuale, come testimonia la banda superiore della scocca posteriore, costruita in vetro acrilico ma capace di restituisce il feeling tipico delle superfici in metallo.

Al lancio il device sarà equipaggiato con Android 8.1 Oreo, personalizzato con l'interfaccia HTC Sense. La sua dotazione tecnica comprende un processore Qualcomm Snapdragon 636 octa core, affiancato da 4GB di RAM e 64GB di memoria integrata espandibile tramite microSD. La batteria è da 3,600 mAh, mentre il display è un 6 pollici con rapporto a 18:9, widescreen, e risoluzione 1,080 x 2,160. Presente inoltre il jack per le cuffie da 3.5mm.

Il comparto fotografico può risultare per molti uno dei motivi più validi, assieme al design, per acquistare questo nuovo modello: l'U12 Life vanta infatti una doppia fotocamera posteriore con un sensore da 16MP, affiancato da un secondo sensore da 5MP, dotato di flash, che consente di sfocare gli oggetti presenti nello sfondo, facendo risaltare così il soggetto della foto.

Sarà disponibile nel mercato italiano a partire dal mese di ottobre, con le colorazioni Moonlight Blue e Twilight Purple; il prezzo è di 349 Euro.