HTC pronta a lanciare un top di gamma Android tra poche settimane?

È dall'uscita di HTC Desire 21 Pro 5G in Italia, avvenuta ormai da tempo, che non trattiamo su queste pagine il brand associandolo ai dispositivi mobili. Tuttavia, ora qualcosa di nuovo bolle in pentola in casa HTC.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena e The Verge, all'estero si sta iniziando a vociferare insistentemente del possibile arrivo di uno smartphone top di gamma a marchio HTC nel corso del mese di aprile 2022. In parole povere, se le indiscrezioni originariamente lanciate da DigiTimes dovessero rivelarsi veritiere (la fonte afferma di aver ricevuto conferma da alte cariche di HTC), mancano poche settimane al lancio del dispositivo, che a quanto pare avrà a che fare con il Metaverso.

Proprio qui entrano in gioco le informazioni più "strane" relative al presunto progetto del brand. Infatti, si fa riferimento all'integrazione con VIVERSE, nonché a un focus posto su realtà virtuale e aumentata. Non è tuttavia chiaro al momento in che modo HTC abbia intenzione di utilizzare il concetto di Metaverso per il suo smartphone, così come mancano chiaramente maggiori informazioni relative allo stesso dispositivo.

In ogni caso, gli appassionati del mondo dei dispositivi mobili non vedono l'ora di comprendere meglio se il brand stia effettivamente per "tornare" come si deve in campo smartphone. Nel frattempo, HTC ha pubblicato su YouTube un video, passato in realtà un po' in sordina, in cui si fa riferimento al VIVERSE, ovvero alla concezione di Metaverso di HTC.