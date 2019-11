HTC potrebbe rifare l'HTC One, stesso case ma nuova tecnologia

Un misterioso tweet del capo del DesignLab di HTC accende la speranza di molti: HTC potrebbe riproporre l'amatissimo HTC One sul mercato. Si tratterebbe di una versione "nostalgia", come altre vecchie glorie del passato riportate sul mercato negli ultimi mesi. Ma è davvero quello di cui ha bisogno ora HTC?

Parliamo di un'azienda in grosse difficoltà, con le vendite che continuano a calare a picco, anche nell'ultimo mese, con addirittura un violento -50% sulle vendite ad ottobre. Nel frattempo HTC sembra essersi inalberata in progetti sicuramente interessanti e coraggiosi, ma altrettanto sicuramente non in grado di risollevare l'azienda da soli.

Vale la pena di ricordare che HTC ha sfornato una serie di smartpone con wallet integrato per le criptovalute. Peraltro nel periodo di maggiore debolezza di queste valute. E, allo stesso tempo, all'inizio il primo modello dell'HTC Exodus poteva essere acquistato solo pagando in Bitcoin o Ether. Non conosciamo la quantità di unità vendute di questo device, ma non siamo estremamente ottimisti.

Poi per carità, HTC continua a guardare anche al pubblico di massa e noi facciamo sicuramente il tifo per lei. Da ultimo la notizia dei nuovi smartphone 5G con cui HTC si giocherà il tutto per tutto.

Sta di fatto che un tweet di Drew Bamford, a capo di HTC Creative Lab, fa presupporre un'altra mossa insolita da parte dell'azienda. Bamford chiede infatti al pubblico quale device del passato vorrebbero rivedere con un nuovo hardware. Ovviamente è stato sommerso da decine di persone che lo hanno supplicato di riproporre l'HTC One, smartphone di maggior successo dell'azienda e, ad avviso di chi scrive, uno degli smartphone più riusciti della storia del settore.

Ovviamente il tweet potrebbe essere una semplice provocazione, ma chi sa, magari HTC valuterà veramente di riproporre l'HTC One sul mercato. Non è chiaro se con una nuova veste, o effettivamente con il case originale e processore e software moderni.