HTC rinnova la gamma Vive con tre visori e degli 'occhiali' per la realtà aumentata

Dopo aver introdotto la gamma HTC Vive Cosmos nel 2019, l'azienda taiwanese ha sfruttato questo inizio 2020 per rinnovare il suo portfolio. In particolare, oggi 20 febbraio sono stati annunciati ben quattro nuovi headset.

Stando anche a quanto riportato da MSPowerUser e The Verge, HTC ha svelato ufficialmente i visori Vive Cosmos Elite, Vive Cosmos Play e Vive Cosmos XR. La principale novità rispetto alla precedente generazione è costituita dalla risoluzione, che viene portata a 2880 x 1700 pixel (1440 x 1700 pixel per occhio). Per il resto, il piatto forte è chiaramente Elite, che viene venduto in "bundle" con 2 controller Vive e tutti i dispositivi del caso per il tracking. Questo modello di visore sarà acquistabile in preordine a partire dal 24 febbraio 2020 a un prezzo di 999 euro. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo al sito ufficiale di HTC.

Per quanto riguarda invece Cosmos Play, si tratta di un visore entry-level per la realtà aumentata, pensato per chi si avvicina per la prima volta a questo mondo. Sfrutta la tecnologia di tracking inside-out a 4 camere e non necessita quindi di "stazioni" per rilevare i movimenti. Tra i titoli già annunciati per questo specifico headset, troviamo "Angry Birds VR: Isle of Pigs" e "The Curious Tale of the Stolen Pets". Stando a quanto riportato da CNBC, il prezzo in questo caso è di 599 euro e le vendite partiranno dal secondo trimestre del 2020. Per ulteriori dettagli sul visore, vi rimandiamo alla pagina ufficiale dedicata a Cosmos Play.

Passando a Vive Cosmos XR, stiamo parlando di un headset per la Mixed Reality pensato principalmente per gli sviluppatori. Una sorta di developer kit che arriverà nel corso di quest'anno (al momento non sono stati annunciati molti dettagli, ma probabilmente ne sapremo di più a marzo durante la GDC di Colonia). Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a dare un'occhiata alla pagina ufficiale dedicata a Cosmos XR.

Infine, HTC ha svelato anche un headset per la realtà aumentata con un design simile a degli "occhiali". Si tratta di Project Proton, un concept/prototipo realizzato dalla società taiwanese per mostrare quali sono le sue idee per il futuro. Non è stato svelato molto in merito, ma sembra che l'azienda voglia produrre due modelli, uno da collegare a un dispositivo esterno (smartphone o computer) e uno standalone. I visori Project Proton potrebbero anche supportare il 5G.