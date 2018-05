HTC rivelerà il suo prossimo smartphone top di gamma il 23 maggio

HTC è finalmente pronta a presentare il suo nuovo smartphone top di gamma: il grande giorno scelto per l'annuncio è il 23 maggio, come riporta l'immagine condivisa in un tweet dall'account ufficiale dell'azienda taiwanese.

Un teaser molto particolare, che mostra l'interno del device nei suoi minimi particolari, in pieno stile iFixit, senza però rivelarne né le componenti hardware tantomeno il design della scocca; uno stile poi sbugiardato dal motto "Coming Soon. A phone that is more than the sum of its specs"; ci preannuncia che il prossimo smartphone di HTC non sarà una semplice accozzaglia di super componenti slegati tra loro. O forse no?

I rumor ed i leak sull'ipotetico HTC U12 o U12+ si susseguono in rete già da diverso tempo: c'è chi lo vuole equipaggiato con ben quattro fotocamere e processore Snapdragon 845, chi ne mostra già i primi render di una elegante scocca in vetro ed infine chi, come il noto insider Evleaks, ne condivide addirittura le presunte specifiche tecniche assieme a quelli che sembrano le prime immagini ufficiali dello smartphone.

Insomma, tanta attesa per il prossimo top di gamma della casa taiwanese, già in lista per competere in un settore molto agguerrito, che ha appena accolto il nuovo LG G7 equipaggiato con l'intelligenza artificiale ThinQ.