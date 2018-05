HTC svela per sbaglio l'esistenza e le specifiche tecniche dell'U12 Plus

HTC conferma sul proprio sito ufficiale, a causa di un errore legato ad un dominio di test, le specifiche tecniche ed il design di cui sarà dotato il suo prossimo smartphone top di gamma, l'U12 PLus. La pagina è stata subito cancellata dalla compagnia, ma le caratteristiche sembrano quelle trapelate qualche settimana fa sul web.

Si parte col prezzo a cui verrà venduto lo smartphone in Cina, ovvero 5,888 yuan (circa 780 Euro al cambio attuale), per la configurazione con 6GB e 128GB di storage: una cifra che lo mette in competizione diretta con gli altri top di gamma del settore, come il Galaxy S9 di Samsung, l'iPhone 8 di Apple ed il P20 Pro di Huawei.

Per il display, HTC ha scelto una unità da 6 pollici Super LCD6, con risoluzione WQHD+ (1440 x 2880); assente il tanto chiacchierato notch, disponibile invece su un altro terminale svelato di recente, il OnePlus 6.

Il resto della dotazione hardware sarà composto dagli speaker Boomsound, dal processore Snapdragon 845, da uno slot microSD compatibile con le schede di memoria fino a 2TB e da una batteria da 3.500mAh. La scocca presenterà la certificazione IP68, che rende lo smartphone resistente ad acqua e polvere.

Ormai rimane ben poco da rivelare alla presentazione ufficiale, prevista per domani.