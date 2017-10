HTC U11: Android Oreo in arrivo già a novembre, in anticipo

A poco più di due mesi dal rilascio da parte didi, avvenuto nel mese di Agosto,sarebbe già pronta ad abbracciare la nuova versione del proprio sistema operativo.

L’U11, secondo quanto riferito dal leakster LlabTooFeR, sarà il primo smartphone non-Google a ricevere l’importante aggiornamento software, addirittura in anticipo rispetto ai rapporti iniziali che parlavano di una distribuzione in programma per inizio 2018.

Il sito riferisce che Android Oreo starebbe per raggiungere le fasi finali dello sviluppo, il che vuol dire che il rilascio potrebbe avvenire già a novembre o inizio di dicembre.

E’ probabile che l’annuncio arrivi già il prossimo 2 Novembre, nel corso del keynote in programma e già annunciato da tempo, che a giudicare da alcuni voci di corridoio potrebbe servire per l’annuncio dell’U11 Plus, la versione più grande del top di gamma in questione, che a questo punto potrebbe raggiungere i negozi con già a bordo la nuova versione dell'OS.