HTC U11: via al rilascio Android Oreo sul top di gamma 2017

HTC ha annunciato l’inizio del rollout diper il proprio dispositivo top di gamma 2017, l’, che si affianca alle versioni Vita e Plus dello stesso dispositivo, che però è disponibile nei negozi già con la nuova versione del robottino verde al suo interno.

Il numero di build dell’aggiornamento rilasciato nella giornata di oggi è la 2.31.709.1, e pesa 1,33 gigabyte. Il pacchetto include tutte le novità previste dal sistema operativo di Google, insieme alle personalizzazioni apportate dal produttore.

Attualmente, secondo quanto riportato da GSMArena, il rollout sarebbe in corso in Cina, sulle versioni brandivate China Telecom, come vi mostriamo nello screenshot presente in calce.

In Italia non sappiamo quando comincerà la distribuzione, ma come sempre i tempi saranno dettati dai vari operatori che stanno commercializzando il dispositivo nel nostro paese.

I rumor sull’approdo di Android Oreo erano emersi sul web già tempo fa, attraverso alcuni benchmark pubblicati in rete.