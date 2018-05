HTC U12 Plus non includebbe nella confezione di vendita un adattatore per le cuffie

HTC torna di nuovo sotto i riflettori a causa del suo nuovo smartphone top di gamma, l'U12 Plus. Dopo le recenti polemiche scoppiate a causa dell'assenza della ricarica wireless, tecnologia giudicata dall'azienda taiwanese come lenta e non decisiva per i consumatori, ora ci pensa l'adattatore per le cuffie a buttare ancora benzina sul fuoco.

Come emerge dalle segnalazioni fatte da Android Police e dallo scambio di tweet sull'argomento tra gli utenti e l'account ufficiale della compagnia, la confezione di vendita del nuovo HTC U12 Plus non includerebbe alcun adattatore in grado di trasformare la porta USB tipo C in un entrata audio da 3.5mm, utile per connettere allo smartphone le cuffie dotate del classico jack audio. Un jack audio, quello da 3.5mm, che è stato lo standard per moltissime apparecchiature dedicate alla musica prima che apple decidesse di rimuoverlo dai propri iPhone.

All'interno della scatola, come spiegato nel tweet, sarà possibile trovare un HTC Rapid Charger 3.0 dotato di porta USB-C, una cover HTC Clear Case ed un paio di cuffie HTC USonic Adaptive Earphones. L'adattatore invece sarebbe invece acquistabile a parte, direttamente dal sito ufficiale di HTC, al prezzo di 12.90 Euro, ma al momento le scorte risultano esaurite.

Una scelta che per quanto contestabile non impedisce completamente agli utenti di usare gli auricolari, visto che HTC ne fornisce un paio, incluso nella confezione, già compatibile con l'USB di tipo C, ma la cui qualità potrebbe far storcere il naso a molti audiofili.