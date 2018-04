HTC U12 si fa vedere nel primo video concept: retro in vetro?

U12 sarà il prossimo flagship di HTC, con un'uscita prevista entro la fine del 2018. Tuttavia, il nome definitivo non è ancora chiaro e lo smartphone potrebbe chiamarsi HTC U12 Plus. Mentre attendiamo conferme, però, il solito canale YouTube Concept Creator ha rilasciato un primo video concept.

Per chi non lo sapesse, il canale in questione si basa sempre sui leak e rumor emersi online per realizzare un quadro completo su come potrebbe essere lo smartphone.

Stando al video, il dispositivo sarà realizzato in metallo e vetro e con sensore di impronte digitali posto sul retro, proprio come HTC U11 Plus. Il tasto di accensione si trova sulla destra, sotto ai pulsanti per il volume. Lo slot per la SIM fa capolino nella parte superiore del dispositivo, mentre sul retro è presente una configurazione a doppia fotocamera con flash LED. Qui si trova anche il logo HTC, mentre gli altoparlanti sono nella parte inferiore, insieme alla porta USB Type-C.

HTC U12+ potrebbe disporre di cornici laterali davvero sottili, mentre le cornici sopra e sotto il display dovrebbero notarsi. Il video mostra due differenti colorazioni del dispositivo: una con il retro nero, e l'altra con un retro rosso/rosso bordeaux. Non abbiamo ulteriori dettagli sullo smartphone in questione. Non ci resta che attendere qualche mese.