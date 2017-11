HTC: ufficiale l'U11 Plus con display HDR da 18:9, disponibile da 799 Euro

HTC ha da poco annunciato uno dei migliori smartphone della propria storia, l’. Si tratta di uno schermo con display da 6 pollici LCD6 ed aspect ratio di 18:9, con risoluzione di 2880x1440 pixel e rivestimento Gorilla Glass 5.

Nella parte anteriore non è presente alcun tipo di tasto, e l’unico sensore è il lettore per le impronte digitali, spostato sul retro, su cui è presente una fotocamera da 12 megapixel UltraPixel 3 con stabilizzazione ottica dell’immagine, apertura f/1.7, autofocus UltraSpeed e flash dual-LED, in grado di registrare video a 1080p ad un framerate di 120fps o in 4K con audio Hi-Res.

Per quanto riguarda la lente frontale, la risoluzione è di 8 megapixel, con campo visivo di 85 gradi, apertura f/2.0, in grado di registrare video a 1080p. L’U11 Plus è anche certificato iP68, che consente di immergerlo in un metro e mezzo d’acqua per 30 minuti.

Al suo interno è presente il processore Snapdragon 835, accompagnato da 4 gigabyte di RAM nella versione con 64 gigabyte di memoria interna, o 6 gigabyte di RAM in quella da 128 gigabyte. In entrambi i casi, lo Storage può essere espanso attraverso il lettore per le schede microSD.

La batteria, invece, è da 3930 mAh con supporto al Qualcomm Quick Charge 3.0. A livello software, è ovviamente presente Android 8.0 Oreo accompagnato dall’interfaccia grafica HTC Sense.

Il dispositivo supporta l’LTE di Cat.15, non ha alcun jack da 3,5 mm per le cuffie, ed include anche un modem Bluetooth 5.0, insieme al WiFi 802.11ac, NFC e GLONASS.

Il prezzo di lancio sarà di 799 Euro.