HTC: è ufficiale l'U12+, si parte da 799 Dollari per la versione da 64 gigabyte

Dopo i rumor delle scorse ore, HTC ha finalmente annunciato il prossimo dispositivo top di gamma 2018: l'HTC U12 Plus. SI tratta di uno smartphone che sarà disponibile in due colorazioni (Traslucent Blue e Ceramic Black), in due tagli di memoria (64 e 128 gigabyte).

Fabbricato in vetro Chameleon con rapporto schermo-corpo dell'80 per cento, la colorazione Traslucent Blue è caratterizzata da una trasparenza che mostra quelle che sono le componenti interne del cellulare.

Ma veniamo ora alla scheda tecnica vera e propria:

Dimensioni: 156.6 x 73.9 x 9.7 mm - Peso: 188 grammi;

Resistente a polvere ed acqua (certificato IP 68)

Sistema operativo: Android 8.0 + HTC Sense

Display: 6 pollici con risoluzione di 1440x2880 pixel e densità di 537 ppi. Supporta i video in HDR, include un sensore di luminosità ambientale e di prossimità ed è rivestito in Gorilla Glass;

A livello di fotocamera, troviamo una doppia lente posteriore da 12 megapixel + 16 megapixel. La prima con apertura F/1.8 e zoom ottico 2.0x, la seconda con apertura F/2.6 con stabilizzazione ottica dell'immagine, autofocus laser. La configurazione posteriore consente di registrare filmati in 3840x2160 (4K) ad un framerate di 60 fps e 1920x1080 (1080p HD) a 240 fps. Chiaramente presente la stabilizzazione ottica dell'immagine, il supporto ai video in time-lapse ed hyperlapse ed altre funzioni. La fotocamera frontale invece è da 8 megapixel.

Sotto la scocca troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 845 octa-core a 64-bit, accompagnato da GPU Adreno 630 e 6 gigabyte di RAM. Nei negozi arriveranno due varianti: una da 64 gigabyte ed un'altra da 128 gigabyte di memoria interna, comunque espandibili fino a 2 terabyte tramite microSD.

La batteria, da 3.500 mAh, è in grado di garantire fino a 23 ore di chiamata in 3G e 24 ore in 4G.

Tra le altre caratteristiche citiamo la presenza di un sistema di riconoscimento facciale e delle impronte. L'arrivo nei negozi è previsto per Giugno 2018, ad un prezzo di 799 Dollari per la variante da 64 gigabyte ad 849 Dollari per quella da 128 gigabyte.