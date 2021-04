HTC Vive Air, la società ne smentisce il lancio: si tratta solo di concept

Nella giornata di ieri si era fatta largo tra i fan della realtà virtuale l’ipotesi dell’imminente lancio di HTC Vive Air, headset dedicato al fitness apparso sul sito della World Design Guide nel contesto di una competizione lato design. A quanto pare, però, non si tratterebbe di un visore che esiste davvero ma semplicemente di un concept.

In una dichiarazione rilasciata a UploadVR, la società ha infatti dichiarato che Vive Air non è un prodotto reale: “È emozionante vedere il nostro concept, il visore VIVE Air VR, vincere un iF Design Award. Anche se questo è solo un concept, il linguaggio del design ha elementi e ispirazioni che vedrete altrove nei nostri prodotti. Non siamo quelli che si adagiano sugli allori, quindi anche se è fantastico vincere questo premio, abbiamo degli affari da sbrigare. Speriamo di vedervi l'11 e 12 maggio al VIVECON”.

Una notizia alquanto triste per tutti gli amanti del fitness che speravano nel rilascio sul mercato di un visore per la realtà virtuale d’alta qualità dedicato all’attività fisica: sebbene i software e giochi in tale ambito siano sempre più numerosi e promettenti - vedi i casi di Supernatural, FitXR o persino del celebre videogioco Beat Saber -, mancherebbe un prodotto come Vive Air dotato di tessuti traspiranti per ventilazione o dettagli particolarmente importanti per gli utenti sportivi.

Trattandosi di un concept, possiamo aspettarci comunque un headset simile in arrivo tra 2021 e 2022 per la fetta di consumatori interessata. Intanto consigliamo agli amanti del mondo VR di tenere d’occhio l’evento ViveCon atteso per 11 e 12 maggio: a marzo, infatti, la società ha pubblicato un teaser che indica a grandi novità in arrivo tra i suoi hardware da gioco.