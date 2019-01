HTC Vive Cosmos e Vive Pro Eye ufficiali: la realtà virtuale si evolve

HTC ha scelto l'edizione 2019 del CES di Las Vegas per annunciare i suoi due nuovi dispositivi dedicati alla realtà virtuale: Vive Cosmos e Vive Pro Eye. L'obiettivo è quello di rendere più semplice l'utilizzo di questa tecnologia. Si tratta insomma di una versione rinnovata dei prodotti già disponibili attualmente sul mercato.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di CNET, HTC Vive Cosmos è un visore da collegare al PC, ma è in realtà molto più semplice da configurare e può anche funzionare attraverso uno smartphone. In ogni caso, non si tratta di un dispositivo standalone, ma è comunque richiesta la presenza di un hardware esterno.

HTC Vive Cosmos dispone di due videocamere frontali e due nuovi controller per la rilevazione del movimento. La società taiwanese ha promesso che il setup iniziale sarà molto più semplice e stando a diverse fonti sembra che il dispositivo riesca ad eseguire autonomamente il tracking del corpo e della testa. Dimenticatevi, dunque, i vari sensori da disporre in giro per la stanza. Le informazioni disponibili al momento non sono in realtà molte, ma sembra che presto ne sapremo di più.

Vive Pro Eye è invece una versione migliorata dell'headset Vive Pro. Questa volta, troviamo l'eye tracking e una fotocamera posta all'interno. HTC Vive Pro Cosmos dovrebbe essere lanciato entro la fine del 2019, mentre Vive Pro Eye dovrebbe arrivare nel mese di aprile.