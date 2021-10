HTC Vive Flow è realtà: ecco prezzo e caratteristiche dell'headset portatile

HTC ha annunciato il suo nuovo headset VR con l'evento online "Go with the Flow", che potete trovare per intero nel video in calce a questa notizia. HTC Vive Flow era già trapelato online poche ore prima del suo annuncio ufficiale, ed aveva diviso il pubblico tra chi ne amava il design e chi invece lo odiava.

La presentazione ha fornito più informazioni riguardo all'headset: esso infatti è stato pensato per essere trasportato dall'utente, che può portarlo con sé e indossarlo ovunque voglia e in ogni momento della giornata, a patto di trovarsi in una zona priva di rischi. HTC Vive Flow non richiede dunque il collegamento a un PC per funzionare, ma deve comunque essere ricaricato periodicamente: rispetto ai precedenti prodotti HTC, però, il visore dovrà essere collegato alla corrente tramite un cavo USB, e non funzionerà con tecnologia wireless.

Il device possiede comunque una batteria interna per renderne più pratico l'utilizzo fuori casa, mentre HTC rilascerà delle batterie aggiuntive o sostitutive per il dispositivo, così da rendere più autonomi gli utenti sul fronte della durata della batteria. Inoltre, HTC ha confermato la presenza di un "uninterruptible power supply", che permetterà al device di non spegnersi durante il cambio delle batterie.

HTC VIVE Flow è pensato per essere connesso a uno smartphone Android tramite l'app Vive Sync, mentre la feature Viveport Infinity permetterà al visore di esplorare ambienti sia in VR che in AR. Dal punto di vista tecnico, il dispositivo ha due schermi LCD con risoluzione di 1600x1600 pixel, mentre il suo FOV è di 100 gradi e il refresh rate delle immagini tocca i 75 Hz. Il modello di base contiene una RAM da 4 GB e una memoria interna da 64 GB, mentre il peso del dispositivo si attesta sui 189 g, che diventano 239 g considerando anche il peso del caricatore.

HTC VIVE Flow può essere preordinato a 499 Dollari sul sito web di Vive: prenotando entro il 31 ottobre (e fino a esaurimento scorte) riceverete due mesi di abbonamento a Viveport Infinity e sette contenuti digitali pensati appositamente per il visore. Se siete interessati agli headset di HTC, comunque, vi invitiamo a dare un'occhiata anche a HTC Vive Pro 2 e Vive Focus 3.