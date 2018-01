HTC Vive: in arrivo anche un adattatore wireless al CES 2018?

Non solo HTC Vive Pro tra le novità del CES 2018, che potrebbero essere annunciate già nella giornata di oggi. Secondo quanto trapelato in rete, la compagnia taiwanese potrebbe svelare anche un'altra novità interessante.

A giudicare da quanto emerso su alcuni forum, si chiamerà Vive Wireless Adapter e, come suggerisce il nome, sarà un adattatore wireless che dovrebbe essere compatibile sia con l'HTC Vive che l'ultimo arrivato della famiglia, appunto il Vive Pro.

Attraverso questo dispositivo gli utenti saranno in grado di utilizzare il visore senza nessun cavo, ma tramite il modulo wireless. Fonti vicine alla compagnia riferiscono che si tratterà di un adattatore basato sulla tecnologia WiGig di Intel, che lo differenzierà dal TPCast che è già disponibile da tempo.

A livello di prezzi e lancio, invece, ancora non abbiamo alcuna novità.

Secondo quanto affermato dalle stesse fonti, l'attesa sarà ancora lunga e gli utenti dovranno attendere un pò prima di mettere le mani sul Vive Wireless Adapter. Il lancio, infatti, sarebbe previsto per il terzo trimestre del 2018, ad un costo ancora non noto.

Il TPCast, per fare un esempio, costa 350 Euro, e non si tratta di un adattatore ufficiale. Gli utenti tremano già, convinti che, trattandosi di un accessorio ufficiale prodotto da HTC, il prezzo potrebbe essere di molto superiore, ma almeno al momento ancora non abbiamo nessun tipo di informazione a riguardo.

La presentazione, però, potrebbe arrivare già oggi.