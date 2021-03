HTC Vive lancia il sasso, ecco il nuovo teaser per gli appassionati di VR

In un anno letteralmente dominato dal nuovo Oculus Quest 2, HTC Vive si è mostrata insolitamente silenziosa nel panorama della realtà virtuale, ma il suo ultimo teaser dimostra che qualcosa di nuovo bolle in pentola.

Come rivela la stessa HTC Vive su Twitter, è il nostro turno. Di scoprire cosa bolle in pentola probabilmente, oppure in quelle poche parole si nasconde il significato dietro all'immagine di quello che sembra essere un nuovo hardware da gioco.

Con HTC Vive ci eravamo lasciati all'inizio del 2020 quando la compagnia lanciò sul mercato il visore HTC Vive Cosmos Elite, annunciando al contempo l'esistenza di un nuovo progetto, denominato Project Proton. In questo frangente, vennero illustrati i piani per due dispositivi per la realtà virtuale, uno standalone con possibile connettività 5G e uno da utilizzare come periferica esterna.

Che i tempi siano maturi dunque, per una nuova gamma di visori HTC Vive? Oppure si tratta di una nuova iterazione della linea Cosmos, oppure ancora di una periferica di gioco esterna?

A tal proposito, le parole "It's your move" potrebbero ammiccare a un sistema di tracciamento del corpo, o ancora a una pedana per il movimento, come già visto ad esempio con 3DRudder per PSVR o meglio ancora con la meravigliosa Kat Walk Mini compatibile con il PC.