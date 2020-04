Huami lancerà la Mi Band 5 nel corso del 2020 insieme ad un'altra sorpresa

Huami e Xiaomi continueranno a collaborare per portare sul mercato le migliori soluzioni tra gli indossabili. Nel corso del 2020 dovrebbero vedere la luce la nuova Mi Band 5 con piena compatibilità all'NFC ed un nuovo smartwatch rugged dalle caratteristiche ancora sconosciute.

All'inizio del 2020 varie voci hanno affermato che il successore della Mi Band 4 sarebbe stato annunciato nel mese di giugno. Nella giornata odierna, Huami ha confermato tramite un post sul social network cinese Weibo che la Mi Band 5 sarà presentata entro l'anno. La società ha recentemente confermato che la sua linea di prodotti a marchio Amazfit verrà arricchita nei prossimi mesi. Sul mercato potrebbe arrivare un nuovo smartwatch rugged, l'Amazfit Ares.

Le indiscrezioni relative a questo misterioso dispositivo sono iniziate ad emergere online dopo che i alcuni clienti cinesi hanno notato la sua presenza all'interno della App ufficiale di Huami. La società è così corsa ai ripari, chiarendo che si trattava esclusivamente di un errore. Tutti gli appassionati del brand cinese si potranno però consolare con la conferma che il nuovo smartwatch arriverà entro la fine del 2020.

Huami ha confermato che l'Amazfit Ares disporrà di 70 diverse modalità sportive e si dovrebbe classificare come un "urban outdoor", in formato rugged capace dunque di resistere agli utilizzi più estremi. Non è stato rivelato nessun altro particolare. Il design è stato comunque oggetto di discussione e con ogni probabilità potrebbe presentarsi come un mix tra quello dell'Amazfit T-Rex e l'Amazfit GTS o Bip S.

Per quanto riguarda, invece, la Xiaomi Mi Band 5, Huami non ha voluto rivelare ulteriori dettagli, ne sbilanciarsi sulla possibile data di uscita. Lo scopo del post era quello di eliminare le voci a riguarda di una possibile rottura tra il gruppo Xiaomi e l'azienda produttrice di wearable. Sulla base delle informazioni rivelate in precedenza, la prossima fitness band potrebbe proporre un display AMOLED da 1,2 pollici, il supporto all'NFC ed essere disponibile all'acquisto ad un prezzo di 179 yuan (circa 23 euro al cambio).