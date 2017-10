Huawei: 100 milioni di smartphone spediti nei primi tre trimestri

Incredibile traguardo raggiunto da Huawei . La compagnia asiatica, infatti, ha annunciato di aver venduto nel corso dei primi tre trimestri dell’anno, la bellezza di, in crescita del 19% rispetto allo scorso anno.

La crescita ha permesso alla compagnia di registrare una crescita del 30% dei ricavi operativi, come confermato anche dal CEO del ramo business consumer, Yu Chengedong.

Yu ha anche sottolineato che, a livello mondiale, sono cresciuti del 19% i punti vendita Huawei, che ora sono 42.300 in tutto il mondo.

Per quanto riguarda il futuro, l’azienda non ha alcuna intenzione di sedersi sugli allori, ed ha intenzione di espandere il proprio mercato globale e migliorare l’immagine: “con oltre 10.000 dipendenti in tutto il mondo, che lavorano nel ramo di ricerca e sviluppo, prevediamo un aumento della nostra presenza nel mercato di fascia alta, in quanto è quella che genera più profitti”.

Huawei è diventato stabilmente il secondo produttore di smartphone al mondo, superando anche Apple tra giugno e luglio.