Huawei, 12% di sconto su tutto in occasione del lancio dell'app dell'Huawei Store

Huawei ha annunciato oggi l'arrivo dell'applicazione Huawei Store, che semplifica ulteriormente l'esperienza d'acquisto degli utenti e mira a ridefinire lo shopping mobile per tutti i prodotti della società di Shenzhen. Per spingere i download, inoltre, è stata anche lanciata una promozione.

Fino al 20 Agosto 2020, tutti coloro che effettueranno acquisti utilizzando l'app Huawei Store, infatti, avranno diritto ad uno sconto del 12% su tutti i prodotti dell'ecosistema Huawei: dagli smartphone alle cuffie, passando per tablet, PC ed accessori.

Huawei Store è disponibile da oggi per il download sull'App Gallery, mentre dal 27 Luglio approderà sul Google Play Store di Android.

“I nostri utenti rappresentano per noi la priorità numero uno. Ci impegniamo ogni giorno per offrire loro il meglio della tecnologia e per renderla quanto più accessibile in base alle loro esigenze. Siamo orgogliosi oggi, con l’arrivo della nostra nuova app, Huawei Store, di aprire un nuovo punto di incontro tra noi e tutti i nostri consumatori, accessibile in un click in qualsiasi momento e da ogni dove. Inoltre, all’interno dell’app tutti potranno entrare in contatto e interagire con gli oltre 120 mila iscritti a Community Huawei per avere consigli, leggere esperienze e scoprire i prodotti dell’ecosistema Huawei direttamente dalle storie di chi li utilizza quotidianamente" ha affermato Isabella lazzini, Retail e Marketing Director di Huawei Italia.