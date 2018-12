Huawei: 200 milioni di smartphone venduti nel 2018, è record

Nonostante i recenti problemi giudiziari della CFO, prima arrestata e poi rilasciata su cauzione, il 2018 è stato un anno da record per Huawei. A livello commerciale la società cinese ha spedito i primi 100 milioni di smartphone a luglio ed ha superato Huawei, diventando il secondo produttore mondiale.

Tali dati, a cui si aggiunge quello diffuso oggi, proiettano il produttore verso il primo posto, un obiettivo che i rappresentanti della compagnia intendono raggiungere entro la fine del 2019.

Il capo della divisione smartphone di Huawei, He Gang, ha dichiarato che l'obiettivo di spedire 200 milioni di smartphone nel corso del 2018 sarà raggiunto entro il 25 Dicembre. Il rapporto è stato pubblicato dal South China Morning Post, che menziona anche i piani della società per celebrare questo importante traguardo. Huawei dovrebbe infatti lanciare uno smartphone in edizione limitata il giorno in cui sarà raggiunto l'importante traguardo.

Attenzione però: i 200 milioni riguardano i dati combinati di Huawei ed Honor.

Il rapporto sostiene che nonostante la situazione del mercato, che sta attraversando una fase di stallo anche a causa dei prezzi elevati, ed il rallentamento registrato dalle altre divisioni, il segmento smartphone di Huawei è cresciuto enormemente negli ultimi anni, con entrate vicine a quelle del settore che riguarda le apparecchiature di telecomunicazione.