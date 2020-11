Huawei, nel 2019 pagati 6.6 miliardi di euro in tasse all'Unione Europea

Huawei viene descritta da tempo come un’azienda che spia l’Occidente per conto del Partito Comunista Cinese, ma il suo impatto economico sul mercato europeo è tutt’altro che negativo: a confermarlo è un rapporto recentemente pubblicato da Oxford Economics, che svela dati decisamente interessanti sul contributo di Huawei sulla crescita dell’Europa.

Secondo il report intitolato "The Economic Impact of Huawei", disponibile online per la lettura integrale, Huawei avrebbe contribuito al PIL europeo nel 2019 per un totale di circa 16,4 miliardi di euro, generando entrate fiscali per 6,6 miliardi di euro per le autorità del Vecchio Continente e creando anche circa 224.300 posti di lavoro in tutta Europa.

Come se questo non bastasse, le ricerche svolte da Oxford Economics rivelano che il colosso di Shenzhen ha svolto un ruolo attivo nella ricerca e sviluppo in ambito tech e non solo, classificandosi come il quinto maggior investitore al mondo nel quadro di valutazione degli investimenti industriali dell’UE nell’anno scorso, e anche come marchio numero uno in termini di domande di brevetti all’Ufficio europeo dei brevetti.

Pete Collings, Direttore del reparto Europe and Middle East Economic Impact Consulting a Oxford Economics, ha confermato che gli investimenti di Huawei nel settore R&S si sono rivelati cruciali per l’aumento generale delle capacità produttive nell’economia europea. Allo stesso modo, il rappresentante di Huawei presso le istituzioni dell’Unione Abraham Liu ha aggiunto: “In questo anno non convenzionale, Huawei ha garantito operazioni di rete stabili e sicure per aiutare le persone a lavorare e imparare online. Huawei opera in Europa da 20 anni e ha lavorato duramente per integrarsi profondamente nelle comunità locali per promuovere insieme lo sviluppo del settore. In futuro, continueremo a lavorare con i nostri partner per superare nuove sfide e creare più valore”.

Nonostante ciò, sempre più paesi sembrerebbero decisi a opporsi alle sue tecnologie: a dimostrarlo sono realtà come Svezia, che di recente ha ufficialmente chiesto il ban e la rimozione di antenne Huawei e ZTE dal territorio nazionale, ma anche la stessa Italia, responsabile del blocco dell’accordo tra Huawei Technologies e Fastweb per la fornitura di apparecchiature 5G.