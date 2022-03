Huawei, nel 2021 fatturato da 99,9 miliardi: cresce HarmonyOS e la divisione consumer

Huawei ha annunciato i risultati finanziari del 2021, nel corso del quale il fatturato dell’azienda ha raggiunto 99,9 miliardi di Dollari con un utile netto di 17,8 miliardi di Dollari, in crescita del 75,9% su base annua.

Crescono anche gli investimenti in ricerca e sviluppo, pari a 22,4 miliardi di Dollari, oltre il 22% del fatturato globale, il che porta la spesa totale in ricerca e sviluppo degli ultimi dieci anni a più di 132 miliardi di Dollari. Huawei ha spiegato che intende continuare ad incrementare ulteriormente i suoi investimenti in r&d.

Il chairman di Huawei, Guo Ping, nel corso della conferenza stampa ha spiegato che “la nostra performance generale è stata in linea con le previsioni. L’attività del Carrier Business Group è rimasta stabile, quella del nostro Enterprise Business Group ha registrato una crescita costante mentre il Consumer Business Group si è rapidamente ampliato in nuove aree intraprendendo un percorso di sviluppo dell’ecosistema estremamente rapido”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche la CFO Meng Wanzhou, la quale ha affermato che “nonostante un calo del fatturato globale nel 2021, la nostra capacità di realizzare profitti e generare flussi di cassa in uscita è aumentata, consentendoci di affrontare meglio l’incertezza”.

Il Carrier Business Group di Huawei ha generato un fatturato di 44,2 miliardi di Dollari ed ha supportato gli operatori di tutto il mondo con l’implementazione del 5G. Cresce anche l’Enterprise Business Group, grazie alla continuazione dei trend di trasformazione digitale, che ha generato un fatturato di 16,1 miliardi di Dollari.

Per quanto riguarda il Consumer Business Group, invece, il fatturato è di 38,2 miliardi di Dollari, in crescita grazie alle vendite di dispositivi indossabili intelligenti, smart screen, TWS e i dispositivi che integrano gli Huawei Mobile Services. Interessante anche notare come i segmenti smart wearable e smart screen abbiano registrato una crescita del 30% su base annua, mentre il sistema operativo HarmonyOS è utilizzato da più di 220 milioni di utenti a livello mondiale. Qualche settimana fa su queste pagine abbiamo parlato dell’espansione di HarmonyOS agli smartphone non Huawei.