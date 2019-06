Huawei, il 21 giugno è il grande giorno: Nova 5 e MediaPad M6 rispondono al ban USA

Dopo il ban inflitto a Huawei dagli USA, la società cinese si è presa un po' di tempo per riassestarsi e pensare al da farsi. Nonostante questo, Huawei non ha mai realmente fermato la sua produzione di smartphone e, per questo motivo, il 21 giugno presenterà al mondo la nuova gamma di dispositivi Nova 5.

Insomma, mentre l'Occidente attende di conoscere le prossime mosse del colosso cinese, Huawei continua i suoi eventi di presentazione in Cina, dove ovviamente non ha problemi di sorta. Insomma, il segnale lanciato dall'azienda cinese all'amministrazione Trump è chiaro: la produzione non si ferma. L'evento del 21 giugno sarà quindi piuttosto importante, visto che mostrerà all'Occidente che il brand continua imperterrito verso la sua strada.

Non sembra quindi essere un caso che i rumor parlino di molti dispositivi pronti al lancio. Infatti, stando a diverse fonti internazionali, la nuova gamma di smartphone dovrebbe essere composta da ben quattro modelli: Nova 5, Nova 5i, Nova 5 Pro e Nova 5i Pro. La versione base Nova 5 dovrebbe montare un processore Kirin 810, mentre Nova 5 Pro dovrebbe essere spinto da un SoC Kirin 980. Quest'ultima variante è anche al centro di un primo presunto unboxing, che potete vedere attraverso il player presente qui sopra.

Per quanto riguarda Nova 5 Pro, si vocifera dunque della presenza di 8GB di RAM, 128/256GB di memoria interna, schermo da 6,39 pollici con risoluzione Full HD+ e notch "a goccia", fotocamera anteriore da 32MP (f/2.0), quadrupla fotocamera posteriore da 48MP (f/1.8) + 16MP (f/2.2) + 2MP (f/2.4) + 2MP (f/2.4) e batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 40W. Le dimensioni dello smartphone dovrebbero essere di 157,4 x 74,8 x 7,33 mm, per un peso di 171 grammi. Il sistema operativo probabilmente sarà Android 9 Pie con EMUI 9.1.1.

Durante l'evento del 21 giugno non dovrebbe mancare anche la linea di tablet MediaPad M6, che dovrebbe puntare sulla fascia alta grazie al processore Kirin 980. In particolare, i modelli dovrebbero essere due: uno da 10,7 pollici e uno da 8,4 pollici. Non abbiamo ulteriori informazioni in merito al possibile arrivo di questi prodotti anche in Italia.