Huawei: 3,1 miliardi di investimenti in Italia e 1.000 nuovi posti di lavoro

Importante annuncio di Thomas Miao, l'amministratore delegato di Huawei Italia, il quale nel corso di un incontro con la stampa ha annunciato che il colosso cinese delle telecomunicazioni investirà 3,1 miliardi di Dollari in Italia nei prossimi tre anni, che porteranno alla creazione di 1.000 nuovi posti di lavoro diretti.

A questi si aggiungono più di 2.000 nuove assunzioni nell'indotto di società che lavorano intorno all'universo Huawei.

La compagnia di Shenzhen, che da qualche settimana è uscita dalla guerra commerciale di Trump, "investirà 1,9 miliardi di dollari in acquisto di forniture, 1,2 miliardi in marketing e operations e 52 milioni in ricerca e sviluppo". Si tratta di uno dei maggiori investimenti effettuato dalla società che, però, opera in Italia da 15 anni.

Miao ha sottolineato che il legame tra Italia e Cina, rafforzato dalla Via della Seta, è destinato a diventare ancora più saldo in quanto "sono due Paesi che da un punto di vista economico sono ben accoppiati. L'Italia ha bisogno della Cina e la Cina ha bisogno dell'Italia: da un punto di vista commerciale sono molto ottimista, Da ora i due Paesi saranno sempre più vicini".

Il CEO ha anche discusso della regolamentazione del golden power sul 5G, ed a riguardo ha chiesto "regole efficienti, trasparenze e giuste. Adesso il decreto si applica solo ai fornitori non europei. Dovrebbe essere rivolto a tutti, perché la tecnologia è neutrale non è legate questioni geopolitichè, ha continuato miao, sottolineando che 'il 5g e' molto importante, il golden power dovrebbe essere applicato a tutti i player, per essere sicuri che dal primo giorno abbiamo una infrastruttura sicura e affidabile. E' una grande necessità per il paese essere pronti prima del lancio".