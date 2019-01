Huawei accusata di frode finanziaria e furto di segreti commerciali dagli Stati Uniti

A seguito delle pressioni sugli alleati, per scoraggiare l'utilizzo di apparecchiature Huawei in vista della costruzione delle infrastrutture del 5G, gli Stati Uniti hanno mosso le prime accuse ufficiali nei confronti del gigante delle telecomunicazioni cinesi.

Il Dipartimento di Giustizia degli USA infatti ha accusato Huawei ed il CFO Meng Wanzhou, che è stata arrestata lo scorso mese in Canada e sulla cui testa pende una richiesta di estradizione, di frode finanziaria per aver violato le sanzioni contro l'Iran. Secondo il ministro della sicurezza nazionale, Kirstjen Nielsen, "Huawei ed il suo CFO hanno condotto milioni di Dollari di transazioni in diretta violazione delle sanzioni contro l'Iran".

La società è anche stata accusata di furto di segreti commerciali dalla rivale americana T-Mobile.

Le accuse sono state mosse a seguito di un'indagine che il Dipartimento di Giustizia ha condotto per più di un anno. Sulla questione è intervenuto anche il segretario al commercio americano, Wilbur Ross, il quale ha invitato la Cina ad agire in quanto "mentire, ingannare o rubare non è una strategia per la crescita". Nelle accuse i tentativi di Huawei sono definiti "sfacciati e persistenti" ed avrebbero come vittime "società ed istituzioni finanziarie americane", sostiene Christopher Way, il numero uno dell'FBI.

Dalla Cina ed Huawei non sono però arrivate dichiarazioni in merito.