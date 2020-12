Huawei aggiorna a sorpresa alcuni smartphone datati in Italia: ecco quali

Non è solamente Samsung ad aggiornare a sorpresa "vecchi" dispositivi. Infatti, in questi giorni Huawei sta sorprendendo alcuni utenti rilasciando degli aggiornamenti per degli smartphone che in molti ritenevano ormai "abbandonati".

In particolare, come potete vedere mediante lo screenshot presente in calce alla notizia, in questi giorni Huawei P8 Lite 2017 (PRA-LX1) ha ricevuto in Italia il firmware 8.0.0.410. L'update, dal peso di 2,72GB, porta con sé le patch di sicurezza di settembre 2020: non ci sono quindi nuove funzionalità. Tuttavia, si è trattato di una sorpresa non di poco conto per i possessori dello smartphone, in quanto in molti si aspettavano che il dispositivo rimanesse "fermo" al firmware precedente. Ricordiamo infatti che questo modello è in vendita da inizio 2017, quindi sono passati più di tre anni dalla sua uscita.

In ogni caso, in questi giorni l'azienda cinese ha fatto anche un'altra sorpresa, aggiornando Huawei P10 Plus, smartphone uscito nel febbraio del 2017. Il firmware VKY 9.1.0.287 porta tra l'altro con sé anche delle funzionalità relative alla ricarica e al risparmio energetico smart. In questo caso le patch di sicurezza sono quelle di luglio 2020.

Insomma, gli utenti di Huawei P8 Lite 2017 e Huawei P10 Plus hanno trovato ad attenderli degli aggiornamenti inaspettati in questo dicembre 2020.