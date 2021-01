Huawei, aggiornamenti importanti in arrivo per P30 Lite, Mate 40 Pro e Pro Plus

La beta di HarmonyOS 2.0 per smartphone marchiati Huawei ormai è in fase di rilascio, ma trattandosi ancora della versione preliminare c’è molto lavoro da fare prima di lanciare il nuovo sistema operativo in tutti i modelli. Per questo si pensa ancora a rilasciare aggiornamenti a EMUI per diversi prodotti ammiraglia.

Come riportato da Huawei Central, infatti, il colosso di Shenzhen ha rilasciato l’update EMUI 11.0.0.160 a ben tre smartphone: i top di gamma Huawei Mate 40, Pro, Pro Plus, compresa la variante Mate 40 RS Porsche Design. Secondo il changelog ufficiale, la novità principale è solo una e consiste nel supporto a WeChat Pay, il sistema di pagamenti digitali più usato in Cina. Non mancano però miglioramenti alle prestazioni e alla stabilità dello smartphone, specialmente al lettore di impronte digitali sotto al display.

Anche il modello più economico Huawei P30 Lite però ha ricevuto un aggiornamento, sebbene si tratti solamente della versione 10.0.0.38 di EMUI: grazie a tale build ora finalmente lo smartphone riceverà le patch di sicurezza di dicembre 2020, ma tecnicamente non arriverà niente altro. Il changelog ufficiale, infatti, non mostra nessuna ulteriore funzione o novità in arrivo.

Per effettuare gli aggiornamenti basterà seguire questo percorso: Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Aggiornamenti del software, dove infine sarà possibile controllare se risultano disponibili patch di ogni tipo, eventualmente scaricarle e installarle.

L’azienda intanto sta lavorando anche sul prossimo processore top di gamma Kirin 9010 con processo produttivo a 3 nanometri da implementare nella gamma ammiraglia Huawei Mate 50 attesa per il 2021.