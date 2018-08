Huawei AI Cube ufficiale a IFA: smart speaker con Alexa che funge anche da router 4G LTE

Si è appena tenuta, nel contesto dell'edizione 2018 dell'IFA di Berlino, la conferenza dove Huawei ha presentato i suoi nuovi prodotti. Oltre al nuovo SoC Kirin 980, la società cinese ha fatto vedere anche AI Cube, un interessante smart speaker con Amazon Alexa che funge anche da router 4G LTE.

In particolare, il prodotto in questione uno speaker intelligente che supporta il noto assistente vocale Alexa di Amazon, ma la sua peculiarità risiede nel fatto che può anche fare da router 4G LTE. Infatti, AI Cube dispone di un modem integrato Cat.6, che da standard supporta una velocità di 300 Mb/s in downlink. Il Wi-Fi è, invece, ac dual band, e arriva una velocità di trasferimento massima di 1.200 Mbps.

Huawei AI Cube ha un design simile a Google Home, con una forma cilindrica che, stando alla società cinese, consentirà una qualità audio elevata in tutte le direzioni. Infatti, il volume dello smart speaker si misura in 400 ml, con Huawei che promette ottimi alti e bassi. Non manca il supporto alla tecnologia Histen, che abbiamo già potuto apprezzare con diversi dispositivi mobili dell'azienda cinese. Per chi non lo sapesse, quest'ultima consente di gestire equalizzazione e volume. Insomma, un prodotto interessante che sicuramente farà gola agli appassionati del settore.

I colleghi di TechRadar hanno già avuto modo di testare il tutto. La foto di copertina è stata scattata dai nostri inviati all'evento.