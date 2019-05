Caso Huawei ed Android, Codacons minaccia la class action

Arrivano le prime ripercussioni anche dal nostro paese a seguito del ban da parte di Google nei confronti di Huawei. In attesa di scoprire l'impatto dell'annuncio sul titolo del gigante di Mountain View, è stato diramato un comunicato dalla Codacons.

In una breve nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il Codacons afferma che "la decisione di Google di ritirare la licenza d’uso del sistema operativo Android sui prodotti Huawei, che perderebbero così anche l’accesso al Google Play Store e a tutte le applicazioni della stessa Google, rischia di danneggiare gravemente i consumatori. La sospensione della licenza fornita da Google, infatti, potrebbe provocare un terremoto sui telefonini: dalla mancanza di alcuni servizi Google all’impossibilità di eseguire aggiornamenti di sicurezza sugli smartphone, fino alla limitazione delle funzionalità degli apparecchi. Effetti che danneggerebbero in modo evidente quanti hanno acquistato un cellulare Huawei convinti di poter utilizzare Android e tutti gli altri servizi forniti da Google. Le ripercussioni sarebbero pesanti in Italia in particolare, dato che è il primo Paese in Europa per numero di smartphone e tablet Huawei venduti, rischia di subire le conseguenze più pesanti".

Il presidente dell'Adoc, Roberto Tascini, ha affermato che l'associazione sta seguendo con interesse e preoccupazione la lotta commerciale tra Google ed Huawei, di cui pagheranno le spese i consumatori. "Inibire la possibilità di aggiornare il sistema operativo e, conseguentemente, l’utilizzo di app essenziali e estremamente diffuse come, ad esempio, Gmail, Youtube e il Play Store, costituisce un danno enorme per i consumatori. Sia in termini di sicurezza del sistema e della privacy, più vulnerabili ad attacchi esterni in mancanza di aggiornamenti, sia in termini di funzionalità del prodotto. I possessori attuali di prodotti Huawei rischiano di trovarsi, entro breve tempo, con un device non utilizzabile o quantomeno limitato. Pertanto invitiamo Google, le Istituzioni europee e italiane a fare chiarezza sulle effettive ripercussioni a danno dei consumatori e chiediamo all’azienda di Mountain View di garantire la piena usabilità e gli aggiornamenti di sicurezza a tutti i consumatori in possesso di uno smartphone o di un tablet Huawei" ha affermato.

I legali del Codacons si sono detti pronti a scendere in campo a tutela degli utenti italiani in possesso di smartphone Huawei, e non escludono una possibile class action per far ottenere a coloro che subiranno una limitazione degli smartphone in rimborso dovuto in base al codice del consumo.

Ricordiamo che Google ha precisato che sugli smartphone in commercio il Play Store continuerà a funzionare.