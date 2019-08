Huawei annuncerà Hongmeng OS questa settimana? Tra smartphone e Smart TV

Sembra proprio che questa settimana sarà particolarmente "infuocata" a livello di annunci. Infatti, oltre agli eventi legati alla gamma Galaxy Note 10 (7 agosto) e al presunto smartphone Redmi con fotocamera da 64MP (sempre 7 agosto), potrebbe esserci anche una conferenza legata a Hongmeng OS.

Come riportato anche dal Global Times, fonte già rivelatasi affidabile in passato per quanto riguarda gli annunci di Huawei, la società cinese potrebbe annunciare il suo sistema operativo proprietario già durante la prossima Developer Conference, evento che si terrà in Cina il prossimo 9 agosto 2019. Tuttavia, sembra che i primi esperimenti legati al nuovo OS saranno condotti in campo di Smart TV Honor. Si tratta di un'indiscrezione abbastanza particolare, in quanto finora tutti pensavano che il sistema operativo dell'azienda cinese fosse pensato esclusivamente per gli smartphone.

Hongmeng OS potrebbe quindi essere ancora più interessante del previsto, dato che dovrebbe funzionare su molteplici dispositivi, dagli smartwatch ai prodotti iOT passando appunto per le Smart TV e per gli smartphone. Secondo le indiscrezioni, si tratterebbe dunque di un completo sostituito di Android. Per quanto riguarda il lancio in campo smartphone, il Global Times parla di un possibile annuncio dei primi dispositivi con Hongmeng OS a fine anno, quando verrà probabilmente svelata anche la gamma Huawei Mate 30. Vi ricordiamo infine che, stando ai rumor, il sistema operativo della società cinese dovrebbe comunque essere compatibile con le app Android.