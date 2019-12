Huawei fa il pieno di annunci, da Nova 6 a Nova 6 SE, passando per Band 4 Pro

Giornata piuttosto intensa quella odierna per Huawei. Infatti, l'azienda cinese ha annunciato ben quattro nuovi dispositivi, tre smartphone e una smartband. Si tratta di prodotti pensati per il mercato cinese, ma non è escluso un possibile arrivo in Europa.

In particolare, stando anche a quanto riportato da XDA Developers e Gizchina, l'azienda cinese ha svelato gli smartphone Huawei Nova 6, Nova 6 5G e Nova 6 SE e la smartband Huawei Band 4 Pro.

Huawei Nova 6 e Nova 6 5G condividono essenzialmente le stesse caratteristiche tecniche, fatta ovviamente eccezione per il supporto al 5G e altri aspetti che elenchiamo di seguito. A bordo dei due smartphone troviamo un display LTPS LCD da 6,57 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e foro per le fotocamere, un processore Kirin 990 (con modem Balong 5000 per la variante 5G), una GPU Mali-G76, 8GB di RAM, 128/256GB di memoria interna (taglio da 256GB disponibile solo per Nova 6 5G), una tripla fotocamera posteriore da 40MP (f/1.8) + 8MP (f/2.4, grandangolare, 120 gradi) + 8MP (f/2.4, tele), una dual camera anteriore da 32MP (f/2.2 su Nova 6 5G, f/2.0 su Nova 6) + 8MP (f/2.2) e una batteria da 4100 mAh (Nova 6) / 4200 mAh (Nova 6 5G) con supporto alla ricarica rapida da 40W. Il sistema operativo è Android 10 con personalizzazione EMUI 10.0.1 e non mancano tutte le connettività del caso, dal Wi-Fi 802.11ac all'NFC, passando per la porta USB Type-C. Il prezzo di partenza per Huawei Nova 6 è di 3199 yuan (circa 410 euro al cambio attuale), mentre per Nova 6 5G è pari a 3799 yuan (circa 485 euro).

Passando a Huawei Nova 6 SE, il "piccolo" della nuova gamma, troviamo uno schermo IPS da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel) e foro per la fotocamera, un processore Kirin 810, una GPU Mali-G52, 8GB di RAM, 128GB di memoria interna (espandibili), una quadrupla fotocamera posteriore da 48MP (Sony IMX586, f/1.8) + 8MP (f/2.4, grandangolare) + 2MP (f/2.4, per le macro) + 2MP (f/2.4, per la profondità di campo), una fotocamera anteriore da 16MP (f/2.0) e una batteria da 4200 mAh con supporto alla ricarica rapida da 40W. Presenti le solite connettività, dal Wi-Fi 802.11ac all'USB Type-C. Il prezzo di Huawei Nova 6 SE è fissato a 2199 yuan (circa 280 euro al cambio attuale).

Per quanto riguarda invece Huawei Band 4 Pro, stiamo parlando di un'evoluzione della smartband annunciata qualche mese fa. Le principali novità sono da ricercarsi nel software, visto che l'azienda ha migliorato l'interfaccia utente e reso più semplici da utilizzare le varie funzionalità. Sono presenti GPS, misura del battito cardiaco, misura del livello di ossigeno nel sangue, schermo AMOLED a colori da 0,95 pollici (240 x 120 pixel), Bluetooth 4.2 e NFC. La batteria è da 100 mAh, mentre il peso è di circa 25 grammi. Huawei Band 4 Pro è impermeabile fino a 5 ATM. Il prezzo è fissato a 399 yuan (circa 51 euro al cambio attuale).