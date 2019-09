Huawei annuncia Assistant: l'assistente vocale che sfida Siri e Google

A fianco di Huawei Mate 30 ed il nuovo Watch GT 2, Huawei ha anche silenziosamente annunciato Huawei Assistant, il nuovo assistente personale che assisterà gli utenti nelle attività quotidiane.

Huawei Assistant permetterà agli utenti di sfruttare al massimo la potenza degli smartphone.

Sarà infatti possibile utilizzarlo per cercare informazioni sul proprio dispositivo, nelle applicazioni, nell'email, nel calendario, ma anche online tramite il browser predefinito, oltre che nel feed di notizie personalizzato.

Alla base dell’utilizzo c’è l’immediatezza d’utilizzo ed accesso alle informazioni. Huawei Assistant infatti garantisce rapido accesso ai servizi preferiti degli utenti, tramite quattro scorciatoie personalizzabili. Lo sviluppatore però ha già precisato che in futuro sarà in grado di offrire un’esperienza ancora più intelligente, e la feature di Instant Access comprenderà le preferenze e le abitudini.

Smarter Care invece consente ad Assistant di visualizzare notifiche e promemoria personalizzati in base ai comandi. In futuro sarà possibile prenotare viaggi, taxi, voli ed hotel e ricevere avvisi per le prenotazioni, ma al lancio sarà possibile ottenere informazioni sulle previsione del tempo, visualizzare le chiamate persone e pianificare eventi.

Al lancio Assistant sarà preinstallato su Mate 30, mentre in futuro sarà pubblicato sull’AppGallery.

La società ha precisato che il servizio è basato sul cloud con data center situati in Europa e conformi al GDPR.

Durante il keynote di Monaco, Huawei ha anche annunciato il televisore Huawei Vision.