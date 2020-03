Huawei annuncia il suo assistente vocale: ufficiale 'Hey Celia' per smartphone

A sorpresa, durante l'evento di presentazione degli smartphone P40, P40 Pro e P40 Pro+, Huawei ha svelato ufficialmente il suo assistente vocale Celia. Quest'ultimo "suona" molto come un'alternativa a Google Assistant.

Presentato semplicemente con un breve filmato, "Hey Celia" è in grado di svolgere varie attività. In particolare, nel corso del keynote di annuncio, Richard Yu, CEO di Huawei, ha parlato di "AI Assistant". Il contenuto multimediale con cui è stata annunciata la funzionalità mostra il funzionamento di comandi come "Hey Celia, call Richard" ("Hey Celia, chiama Richard"), "Hey Celia, schedule a meeting at 3 pm" ("Hey Celia, programma un meeting alle 3 di pomeriggio") e "Hey Celia, can I have the menu please?" ("Hey Celia, posso avere il menu per favore?").

Inoltre, è stato fatto vedere anche un comando in francese, quindi questa possibilità arriverà anche in Europa. Tuttavia, al momento non sappiamo ancora se l'assistente vocale Celia verrà reso disponibile in Italia sin da subito. Le informazioni iniziali sembrano presumere che le lingue supportate inizialmente siano inglese, francese e spagnolo. Molto interessante anche il comando "Hey Celia, scan calories" ("Hey Celia, scansiona le calorie"), che funzionerà attraverso la fotocamera del dispositivo. Non mancano inoltre i classici comandi per capire che cos'è un determinato oggetto e dove acquistarlo. È possibile, inoltre, dire a Celia di impostare la modalità filtro luce blu e gestire le sveglie. Insomma, tutto fa pensare a un'alternativa a Google Assistant.

In ogni caso, non sono state fornite indicazioni precise in merito alla disponibilità di Celia, che comunque è stata fatta vedere in azione, in un video promozionale, su un Huawei P40. Vi terremo informati.