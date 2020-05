Huawei annuncia due nuovi smartphone entry-level, Y6P e Y5P

Huawei ha annunciato due nuovi smartphone per il mercato italiano che vanno a posizionarsi nella fascia entry-level del mercato e vanno ad arricchire la serie Y. Si tratta del HUAWEI Y6P e del HUAWEI Y5P, creati per rispondere alle esigenze di coloro che non sono appassionati di tecnologia o che non hanno un grosso budget da spendere.

Troviamo un ampio display touch ed un design accattivante per un dispositivo sempre alla moda. Entrambi gli smartphone sono dotati di Huawei Mobile Services ed EMUI 10.1, arricchiti da funzioni utili e divertenti come lo Smart Collage, per creare collage senza dover utilizzare app di terze parti. Lo scontro tra Stati Uniti e Cina sembra non risolversi e Huawei continua ad essere costretta ad utilizzare gli HMS.

E’ possibile inoltre attivare la modalità Party che consente agli utenti di connettersi tra di loro e sincronizzare la riproduzione di musica e garantendo un’esperienza d’ascolto a 360 gradi. Non è presente il Play Store ma l’AppGallery, lo store proprietario dell’azienda da cui gli utenti possono scaricare le migliori App.

Il Huawei Y6P dispone di un display Dewdrop da 6,3" con un rapporto body ratio dell'88,4%. Sono tre le colorazioni disponibili: Emerald Green, Phantom Purple e Midnight Black. E’ equipaggiato con una tripla fotocamera posteriore composta da un obiettivo principale da 13 MP, un obiettivo grandangolare da 5 MP e da quello di profondità da 2 MP. Mentre, la frontale dispone di un sensore da 8MP, dotata di ritocco automatico per selfie di discreta qualità. Molto valida anche la batteria integrata, da ben 5000 mAh, superiore a quella implementata sul top di gamma P40 Pro. Grazie al Super Save Mode una carica del 5% può garantire 12 ore in più di autonomia.

Per tutti gli appassionati è possibile ascoltare la radio grazie alla funzione integrata e con la tecnologia HUAWEI SuperSound i suoni sono ancora più potenti ed equalizzati. Archiviare le vostre foto preferite non sarà un problema grazie alla memoria interna da 64 GB espandibile fino a 512 GB. Sarà possibile acquistare lo smartphone a partire dal 25 Maggio al prezzo di 159,90 euro.

Il HUAWEI Y5P punta molto sul design, ispirato alla natura ed è disponibile in tre colorazioni che ne esaltano lo stile elegante e delicato con un effetto gradiente: Midnight Black, Phantom Blue e Mint Green. Troviamo un display Fullview da 5,45 pollici ed una fotocamera frontale da 5MP. Grazie al riconoscimento facciale, è possibile sbloccare il HUAWEI Y5P con maggiore velocità e comodità. Sulla parte posteriore troviamo una fotocamera da 8MP con supporto all’HDR per foto ancora più dettagliate e nitide.

La memoria interna è di 32Gb e lo smartphone può ospitare 2 nano schede SIM ed una scheda SD per l’espansione fino a 512 GB. La batteria integrata è da 3020 mAh, per un utilizzo di lunga durata. E’ possibile guardare 13 ore di contenuti video ed ascoltare 62 ore di musica, arrivando così a sera senza dover ricorrere obbligatoriamente alla presa di corrente. Questo è possibile grazie alla funzione intelligente di risparmio energetico che migliora ulteriormente l'efficienza del consumo della batteria.

Anche il Huawei Y5P sarà acquistabile dal prossimo 25 Maggio al prezzo di 109,90 euro presso le principali catene di elettronica, sul Huawei Store, al Huawei Experience Store e presso i negozi degli operatori di telefonia. Coloro che acquisteranno il HUAWEI Y6P o HUAWEI Y5P riceveranno 1 mese di abbonamento gratuito a Huawei Music e 15GB extra, in omaggio, da utilizzare su HUAWEI Cloud, per poter archiviare documenti e foto.