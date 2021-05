Huawei annuncia evento per il 19 maggio: FreeBuds 4 e altre sorprese in arrivo

Huawei in questo periodo non sta pensando solamente al lancio di HarmonyOS 2.0 su dispositivi come smartwatch e tablet ma anche alla presentazione di una vasta gamma di prodotti tech. A dimostrarlo è una serie di teaser pubblicati di recente dalla stessa azienda, in particolare un’immagine riguardo i nuovi FreeBuds 4.

Stando a quanto ripreso da Gizchina, il colosso di Shenzhen avrebbe deciso di spostare la sua attenzione e le risorse a disposizione su attività alternative alla divisione smartphone, considerato che quest’ultima sta avendo non pochi problemi a partire dalle prime restrizioni attuate dagli Stati Uniti. In questo periodo di cambiamento, la società ha lavorato in particolare sui nuovi auricolari True Wireless FreeBuds 4 che potete vedere anche nell’immagine di copertina e in calce all’articolo.

Il teaser mostra chiaramente il design semi in-ear ma l’annuncio ufficiale sul social network cinese Weibo parla anche della presenza della tecnologia ANC (Active Noise Cancellation), ormai uno standard tra gli auricolari ammiraglia delle grandi aziende. Ciò che interessa maggiormente è la data dell’evento di presentazione, il 19 maggio 2021. Insomma, manca davvero poco!

Come se non bastasse i rapporti pubblicati in rete dai media asiatici parlano anche di molti altri dispositivi in arrivo, tra cui un nuovo computer portatile Huawei MateBook 16, lo smartwatch per bambini Huawei Watch 4X, i modelli per adulti Huawei Watch 3 e Huawei Watch 3 Pro, ma anche tablet come Huawei MatePad 2 e Huawei MatePad Pro 2. Infine, non dovrebbero mancare anche due monitor per PC, uno dedicato al lavoro in ufficio e uno per il gaming. Trattandosi di indiscrezioni consigliamo di prenderle con le pinze, anche perché difficilmente tutti questi prodotti giungeranno sul mercato occidentale.

Nel mentre la società sembrerebbe avere instaurato dialoghi importanti con produttori di smartphone cinesi per diffondere HarmonyOS 2.0 su 300 milioni di dispositivi mobili.