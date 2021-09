Huawei annuncia evento europeo per il 21 ottobre: lancio globale di Huawei P50?

Huawei potrebbe essere vicina al ritorno in Europa con i suoi ultimi smartphone top di gamma Huawei P50 e P50 Pro: a poco più di due mesi dal lancio ufficiale della serie P50 sul mercato cinese, essa sembra essere la protagonista del nuovo evento Huawei ufficializzato per giovedì 21 ottobre a Vienna, in Austria.

Come ripreso da PhoneArena, il brand di Shenzhen ha annunciato tale evento con l’immagine che trovate anche in copertina a questa notizia, senza però diffondere alcun dettaglio ulteriore riguardo i dispositivi che intende annunciare. L’unico indizio dato da Huawei è il profilo di quello che, con ogni probabilità, è uno smartphone.

Alla luce di questo dettaglio, i tipster del settore sono praticamente certi che l’evento si focalizzerà sulla disponibilità globale della serie Huawei P50, già premiata da DxOMark per il display e per la fotocamera in dotazione. In occasione della presentazione in Cina, la società non aveva condiviso alcuna informazione relativa al possibile lancio internazionale; di conseguenza, questa potrebbe essere l’occasione giusta per offrirla al pubblico occidentale assieme a HarmonyOS 2.

Gli utenti più attenti, però, noteranno che il render di profilo dello smartphone visibile nell’immagine teaser non coincide esattamente con il profilo di Huawei P50: nell’ultima gamma ammiraglia, infatti, il modulo fotocamera si allinea al pulsante di accensione posto lateralmente, mentre nel render teaser si allinea ai pulsanti per il controllo del volume. Che si tratti di una semplice svista, oppure la presentazione non riguarderà Huawei P50? In tal caso, si tratterà della gamma Huawei Mate 50? Questa sarebbe decisamente una sorpresa, dato che indiscrezioni diffuse a giugno affermavano che la serie Mate 50 era stata cancellata per carenza di componenti.

Insomma, al momento l’unica certezza resta l’annuncio dell’evento per giovedì 21 ottobre a Vienna, quindi non ci resta che attendere tale occasione (o altri teaser precedenti, chissà) per capire qualcosa in più sui prodotti che verranno presentati in Europa.

Intanto, ci sono novità anche per gli Huawei MateBook e il supporto a Windows 11.