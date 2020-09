Huawei annuncia FreeLace Pro: le nuove cuffie wireless con cancellazione del rumore

Huawei completa gli annunci hardware di oggi con le nuove FreeLace Pro, svelate in occasione della Huawei Developer Conference 2020 in corso in questi giorni. Si tratta di cuffie wireless con cancellazione del rumore a doppio microfono.

Disponibili nelle colorazioni Graphite Black, Spruce Green e Dawn White, le FreeLace Pro sono progettate per essere indossate in qualsiasi circostanza grazie alla loro versatilità.

A livello tecnico, le cuffie sono dotate di una funzionalità di cancellazione attiva del rumore attraverso l'utilizzo di due microfoni uno rivolto verso l'esterno ed uno verso l'interno. Entrambi sono in grado di captare i rumori esterni e quelli che rimbombano all'interno dell'orecchio, il tutto mentre i driver dinamici li eliminano generando delle frequenze anti rumore. Huawei sottolinea che questo sistema è in grado di eliminare fino a 40 dB di interferenze esterne.

Come abbiamo avuto modo di raccontare con le FreeBuds Pro, è presente la modalità Aware che può essere attivata quando si effettua attività fisica all'aperto per godere dell'ambiente circostante senza togliere gli auricolari.

La cancellazione attiva del rumore si attiva anche durante le chiamate grazie al sistema adattivo a tre microfoni che riduce le interferenze di rumore ambientale e vento.

Per l'ascolto della musica le cuffie si avvalgono di un driver dinamico da 14nm che regola i canali bassi in maniera indipendente per ottenere un suono a tre bande.

La ricarica invece avviene con la presa USB-C, anche collegandole agli smartphone. La batteria da 140 mAh garantisce invece 24 ore di autonomia con una sola carica completa.

L'arrivo in Italia è previsto per i prossimi giorni a 119,90 Euro.