Huawei annuncia Locator, un dispositivo di tracciamento GPS

Huawei ha rivelato all'IFA di Berlino un dispositivo di tracciamento con un supporto verso i quattro principali GNSS (Global Navigation Satellite System), ovvero GPS, GLONASS, Galileo e Beidou, compatibile con nano SIM ed eSIM.

Annunciato insieme al nuovo SoC Kirin 980 e all'AI Cube, questo dispositivo sarà utile per evitare di perdere animali, bagagli o qualunque altro oggetto di cui vogliamo tener traccia. Il dispositivo permetterà un tracciamento in tempo reale e includerà un pulsante SOS, Geofence (per creare un perimetro virtuale intorno al bersaglio) e BLE Found, un servizio che invierà un segnale di vibrazione al dispositivo Huawei Locator quando uno smartphone collegato sarà nel raggio di 10 metri, rendendo il dispositivo un utile strumento con possibilità di svariati utilizzi.

Huawei Locator sarà resistente a polvere e acqua (IP68) e non permetterà l'accesso ai dati registrati da applicazioni di terze parti, evitando fughe di informazioni di ogni tipo. Il dispositivo avrà anche degli accessori dedicati all'inserimento del tracciatore su una bici o al collo di un animale. La batteria e la gestione dello standby permetteranno a Huawei Locator di durare molto tempo prima di una ricarica. Il tracciatore non ha ancora una data d'uscita o un prezzo, ma probabilmente arriverà presto sul mercato.