Huawei 'annuncia' Mate 20X con un teaser su Twitter: è uno smartphone da gaming?

Huawei si appresta ad annunciare la sua nuova gamma di smartphone Mate 20 il prossimo 16 ottobre e la variante Lite che ha fatto da "antipasto". Finora i vari leak e rumor hanno sempre parlato di Mate 20 e Mate 20 Pro, senza mai accennare a un terzo dispositivo. Per questo, "l'annuncio" di Mate 20X tramite Twitter è risultato "sospetto" a molti.

Infatti, la società cinese ha recentemente pubblicato un tweet che mostra uno smartphone ricoperto da un blocco di ghiaccio, probabilmente per sottolineare le qualità del suo sistema di raffreddamento. Sotto la lastra, inoltre, si può intravedere un gameplay di un titolo FPS e per questo in molti pensano si tratti di uno smartphone da gaming.

Oltre a questo, il nome Mate 20X ci viene suggerito dalla stessa Huawei, che l'ha utilizzato come hashtag legato al succitato tweet. Non manca anche la data di annuncio: ovviamente il 16 ottobre 2018. Insomma, sembra proprio che la società cinese voglia presentare tre smartphone nel corso dell'apposito evento, anche se diversi utenti hanno espresso la loro perplessità in merito all'esistenza di uni dispositivo del genere, visto che le modalità con cui è stato annunciato sono atipiche. In parole povere, molti pensano si tratti di uno scherzo.

Successivamente "all'annuncio", però, sono iniziati a trapelare online i primi rumor legati a Mate 20X, che descrivono un dispositivo montante un display OLED con risoluzione 2240 x 1080 pixel. Insomma, staremo a vedere.