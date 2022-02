Huawei annuncia MateBook 16: il notebook da 16 pollici con AMD Ryzen 6 e 7

Poco dopo aver annunciato l’arrivo di Huawei Pay in Italia, Huawei in occasione del Mobile World Congress 2022 di Barcellona ha presentato in via ufficiale il nuovo MateBook 16 da 16 pollici con processori AMD Ryzen 6 e Ryzen 7.

Il laptop è dotato di un nuovo FullView display di livello professionale con risoluzione di 2.5K e rapporto screen-to-body del 90%, che ha ottenuto la TUV Rheinland Certificazione per le categorie Colour Accurancy e Quick Stability. Il processore AMD Ryzen 5000 Series è inoltre accompagnato dal nuovo sistema di raffreddamento a ventola Huawei Shark che si differenzia anche per prestazioni silenziose. E’ inoltre garantito il supporto per le connettività multi-device che consente di collegare MateBook 16 a smartphone, tablet e monitor.

Nei negozi gli utenti troveranno Huawei MateBook 16 nelle versioni con AMD Ryzen 5 5600H ed AMD Ryzen 7 5800H, a tensione standard. A ciò si aggiunge un SSD ad alta velocità e come dicevamo poco sopra il nuovo sistema di raffreddamento Huawei Shark che è stato riprogettato per migliorare le prestazioni ed è composto da due ventole professionali da 75mm+, con design di ingresso dell’aria a cerniera e doppi tubi di calore che assicurano le massime prestazioni mantenendo il dispositivo silenzioso. Sarà però anche possibile passare alla modalità Performance, che spinge il TDP a 54W, mentre la modalità Balance garantisce un’efficienza migliore della batteria. Nella confezione è anche presente un adattatore di alimentazione da 135W che consente di ricaricare rapidamente la batteria da 84Wh del notebook.

Huawei MateBook 16 è disponibile in preordine da oggi su Huawei Store nelle versioni AMD Ryzen 5 5600H al prezzo di 1119 Euro ed AMD Ryzen 7 5800H al prezzo di 1349 Euro. Nel periodo del preordini, lasciando un acconto di 20 Euro si ottiene uno sconto di 50 Euro in fase di acquisto e si riceve MatePad T10s 2021 nella configurazione WiFi Only con 4GB di RAM e 64GB di storage,oltre che la garanzia estesa a metà prezzo.