Huawei annuncia il nuovo MateBook 16S: il laptop più potente della linea MateBook

Huawei annuncia oggi il lancio del nuovo Huawei MateBook 16S, il più potente della linea MateBook che è progettato per il lavoro ibrido con cui abbiamo preso confidenza dopo la pandemia.

Sottile e leggero, il laptop sfoggia un display da 16 pollici con risoluzione di 2560x1680 pixel, corredato da quattro cornici sottili che ottimizzano lo schermo e permettono agli utenti di sfruttare al meglio la superficie del laptop. Huawei MateBook 16S offre una gamma cromatica del 100% sRGB ed un rapporto di contrasto di 1500:1, con luminosità di 300nits. Rivolgendosi al comparto professionale, inoltre, il display offre 1,07 miliardi di colori con transazioni di colore più sottili ed uniformi.

Sotto la scocca troviamo il processore Intel Core H-Series i712700H+ di 12esima generazione con 14 core e 20 thread ed una frequenza turbo massima fino a 5GHz. I nuclei di prestazione sono in grado di massimizzare i thread singoli ed i core ad alta efficienza energetica. La scheda grafica invece è l’Intel Iris Xe Graphics, ma per offrire il massimo delle prestazioni utilizza anche l’ultra-large Huawei Shark Fin, il sistema a doppia ventola ad alette che che garantisce performance efficienti, efficaci e silenziose. La RAM invece è da 16GB, accompagnata da un SSD da 1 terabyte.

Rivolgendosi ai professionisti, Huawei MateBook 16S è dotato delle funzionalità AI Sound ed AI Camera, che sono pensate per permettere di partecipare ameeting e riunioni ovunque ed in qualsiasi momento, grazie ad una fotocamera da 2 megapixel a 1080p nella parte superiore dello schermo con angolo ampio da 88 gradi e doppio microfono. Presente anche la modalità sfondo virtuale AI Camera che consente di impostare sfondi virtuali. A questo si aggiunge anche un algoritmo di riduzione dei rumori che elimina qualsiasi sottofondo in chiamata quando si attiva il Sound TrueVoce; inoltre, sempre per questo comparto è presente anche il sistema Personal Voice Enhancement che aiuta ad ascoltare la voce dell’interlocutore.

Fronte software troviamo Windows 11 Home a 64-bit, con supporto all’AppGallery in cui sono presenti tantissime applicazioni ed a funzionalità come il Super Device di Huawei.

Nella versione con processore i7-12700H, Huawei MateBook 16S è disponibile a 1699 Euro. Effettuando l’ordine da Huawei Store è possibile beneficiare del servizio di consegna rapida gratuito in uno o due giorni. Inoltre, se non si è soddisfatti è possibile effettuare il reso entro 14 giorni dall’acquisto.