Huawei annuncia il nuovo monitor MateView SE, con ampia gamma di colori P3

Huawei annuncia oggi il nuovo MateView SE, il monitor che supporta un’ampissima gamma colori ed al contempo offre protezione della vista ad altissimi livelli.

Dotato di un pannello da 23,8 pollici, ha ottenuto la certificazione TUV Rheinland Low Blue Light and Flicker Free e la certificazione SGS Low Visual Fatigue. Queste due certificazioni sono in grado di offrire un’esperienza utente confortevole sia in ufficio che in studio. Lo schermo offre una risoluzione Full HD 1920x1080 pixel e copre il 90% della gamma di colori P3 ed al 100% quella sRGB.

La staffa, regolabile, supporta una rotazione verticale che va da 0 a 90 gradi ed è regolabile in altezza da 0 a 110mm. Sulla scocca è presente anche un pulsante joystick a cinque direzioni con menù OSP progettato per regolare con facilità tutti i parametri.

A livello software, troviamo anche la modalità eBook che riduce la temperatura del colore e rende lo schermo più leggibile, per offrire un’esperienza simile a quella della lettura su carta.

Con l’annuncio di HUAWEI MateView SE, che arricchisce la famiglia di monitor MateView, vogliamo dare un’ulteriore conferma del nostro impegno nel diventare sempre di più un’azienda di ecosistema vicina alle esigenze dei consumatori con la realizzazione di prodotti sempre più utili nella vita di tutti i giorni.”,afferma Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Consumer Business Group Italia. ”Il successo degli altri monitor MateView conferma quanto l’azienda sia stata in grado di alzare gli standard del settore e siamo certi che i consumatori accoglieranno MateView SE con lo stesso entusiasmo che è stato rivolto a tutti i nostri nuovi schermi finora.”

HUAWEI MateView SE è disponibile al prezzo di € 199,90 e tutti coloro che lo acquisteranno entro il 5 settembre potranno usufruire di un coupon esclusivo con il 10% di sconto sul prodotto.