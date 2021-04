Huawei annuncia i nuovi MateBook D 15, MateBook X Pro 2021 ed i router WiFi AX3

Huawei annuncia oggi un'ampia gamma di novità per il proprio listino, che vanno ad ampliare le opzioni a disposizione di coloro che sono costretti a lavorare da casa. Si tratta di Huawei MateBook D 15, Huawei MateBook X Pro e Huawei WiFi AX3.

Partendo da Huawei MateBook X Pro 2021, che mostriamo nell'immagine presente in calce, si tratta del nuovo laptop della serie con display 3K FullView con rapporto screen-to-body del 91%. Sotto la scocca troviamo il processore Intel Core di undicesima generazione con sistema di raffreddamento intelligente. Huawei MateBook X Pro include anche il nuovo Free Touch, un touch-screen a schermo intero ad alta precisione che consente di scorrere, zoomare, selezioanre elementi e fare gli screenshot con le dita. Presente anche la funzione Huawei Share che permette ai dispositivi di interagire tra di essi e di usare fino a tre app mobile contemporaneamente. Sul pulsante di accensione è ovviamente integrato il sensore per le impronte digitali, mentre la fotocamera è nascosta per garantire la privacy degli utenti.

Nella configurazione 8/512GB è disponibile al prezzo di 899 Euro insieme allo Huawei Backpack Swift ed il mouse Huawei Bluetooth Mouse Swift.

Huawei MateBook D 15 invece integra il processore Intel Core di undicesima generazione, e può essere configurato anche con la nuova grafica Intel Iris Xe. Presente la Multi-Screen Collaboration, a cui si aggiunge il Fingerprint Power Button, la Dual Antenna WiFi 6 ed il Reverse Charging. Il display è IPS Full HD da 15 pollici con design FullView e rapporto screen-to-body dell'87% con aspect ratio di 16:9. Tra le opzioni di configurazione a disposizione degli utenti troviamo una memoria a doppio canale DDR4 fino a 16 gigabyte ed un SSD NVMe PCIe ad alta velocità.

Il laptop, nella configurazione i5, 8/512GB è in preordine su Huawei Store insieme alla docking station Huawei MateDock 2 e Huawei Bluetooth Mouse Swift ad 899 Euro al posto di 1048,89 Euro.

Infine, tra le novità di oggi troviamo anche i router Huawei WiFi AX3, dotati del processore Gigahome di Huawei e Gigahome WiFi 6, che ha reso possibile un miglioramento della larghezza di banda di frequenza fino a 150Hz.

Prende oggi anche il via la campagna smartworking di Huawei che propone altri sconti.