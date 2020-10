Huawei annuncia il nuovo Mate 40 Pro con schermo da 6,7 pollici OLED e fotocamera da 50MP

Huawei ha annunciato il lancio del nuovo Mate 40 Pro, il nuovo smartphone top di gamma della serie Mate 40 che è già disponibile da oggi in preordinie Dotato di uno schermo da 6,7 pollici OLED con risoluzione di 1344x2772 pixel e refresh rate a 90Hz, lo smartphone è basato sul processore Kirin 9000 con supporto al 5G.

Il comparto fotografico è caratterizzato da una tripla fotocamera posteriore con lente principale da 50 megapixel Ultra Vision ed apertura f/1.9 grandangolare, accompagnata da un sensore ultra grandangolare f/1.8 da 20 megapixel ed un teleobiettivo da 12 megapixel f/1.3 con zoom ottico 5x e digitale 50x, a cui si aggiunge la stabilizzazione ottica dell’immagine. Su Huawei Mate 40 Pro+ il comparto fotografico si spinge oltre grazie ad una fotocamera con doppio teleobiettivo che abilita lo zoom ibrido a 20x e digitale a 100x.

Su entrambi i dispositivi troviamo il Full Pixel Octa PD Autofocus che è stato ulteriormente migliorato, mentre la lente anteriore è da 13 megapixel f/2.4 con sensore di profondità 3D, in grado di girare video in 4K. Ovviamente, è presente anche il 3D Face Unlock.

Sempre restando in ambito fotografico, troviamo anche la funzionalità Steady Shot con l’XD Fusion HDR Engine che garantisce equilibrio per l’esposizione. Per i creatori sono state inserite delle funzioni che permettono di implementare effetti cinematografici ed anche la musica in sottofondo.

Tra le altre funzioni citiamo anche la Smart Gestire Control che consente di controllare gli smartphone senza dover utilizzare le dita, ma semplicemente passando la mano sopra di essi per attivare il pannello o navigare. L’Eyes on Display può invece essere attivato con uno sguardo per ottenere tutte le informazioni di cui si necessita.

A livello software troviamo Android 10 OpenSource con EMUI 11, con 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna espandibile fino a 256GB attraverso lo slot per l’NM Card.

Presente anche il sensore per le impronte digitali integrato nel display, per garantire un elevato livello di sicurezza. In EMUI 11 sono state implementate nuove funzionalità per la privacy: ad esempio durante il trasferimento delle immagini è possibile eliminare rapidamente i dati sensibili, ma si può anche impostare un promemoria crittografato per rendere private le note. Ovviamente, sull’intera serie troviamo anche gli Huawei Mobile Services con l’AppGallery.

La scheda tecnica è completata da una batteria da 4.400 mAh, che può soddisfare le esigenze del 5G, con supporto alla SuperCharge da 66W e la ricarica wireless da 50W.

Huawei Mate 40 Pro è disponibile già da oggi in preordine presso l’Huawei Store nelle colorazioni Black e Mystic Silver, al prezzo di 1.249 Euro, leggermente più alto quindi rispetto a quelli trapelati ieri su Amazon Germania.

Coloro che effettueranno il preordini o completeranno l’acquisto entro il 15 Novembre, riceveranno le Huawei FreeBuds Pro incluse nel prezzo, 6 mesi di Huawei Music, 3 mesi di abbonamento ad Huawei Video e 50 gigabyte di spazio su Huawei Cloud per 12 mesi.

Se si sceglierà di effettuare l’acquisto sull’Huawei Store, si riceveranno 30 Euro di sconto ogni 200 Euro di spesa.

Huawei Mate 40 Pro+ invece sarà disponibile con pannello posteriore in nano ceramica nelle colorazioni Ceramic White e Ceramic Black.