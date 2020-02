Huawei annuncia il nuovo smartphone pieghevole Mate Xs: prezzo da 2499 Euro

Nel corso del keynote attualmente in corso in streaming, Huawei ha annunciato la nuova generazione della serie di smartphone pieghevoli Mate X. Il nuovo modello si chiama Mate Xs e rappresenta un miglioramento importante rispetto allo Huawei Mate X originale.

Huawei Mate Xs sfoggia uno schermo pieghevole da 8 pollici Foldable FullView. La società ha anche lavorato sulle meccaniche della cerniera, allo scopo di renderle più resistente.

In termini di performance ed intelligenza artificiale, sono stati ottenuti risultati notevoli grazie al nuovo processore Kirin 990 5G che porta miglioramenti sostanziali in termini di performance ed efficienza energetica. La batteria è da 4500 mAh e supporta anche la ricarica veloce con il Supercharge da 55W, che carica l'85% in 30 minuti.

A livello fotografico, troviamo una fotocamera principale da 40 megapixel SuperSensing, accompagnata da teleobiettivo da 8 megapixel, un chip ultragrandangolare da 16 megapixel ed una ToF Camera per i ritratti. Il modulo, inoltre, garantisce anche lo zoom fino a 45x.

Per quanto riguarda il software, la novità più importante è sicuramente il supporto Multi Window che consente di affiancare due diverse finestre sullo schermo aperto.

Il prezzo è di 2499 Euro per la versione con 8 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria. La commercializzazione globale è prevista per il prossimo mese.