Huawei annuncia le promozioni estive: tanti premi e sconti per le vacanze

Huawei ha annunciato una nuova serie di sconti e promozioni estive, che saranno attive dal 15 Giugno al 31 Agosto per coloro che sceglieranno i prodotti e servizi dell'ecosistema Huawei. I protagonisti assoluti sono i più recenti dispositivi dotati degli Huawei Mobile Services, tra cui la serie Huawei P40 e la Y Series.

La promozione estiva è battezzata "Insieme, con un semplice tocco”. La strategia 1+8+N dell’azienda vede al centro lo smartphone che, insieme ad altri dispositivi e accessori e IoT, dà vita ad un ecosistema di prodotti e servizi, ricco e omnicomprensivo di tutti quei prodotti tecnologici ormai diventati indispensabili nella vita di tutti i giorni.

Tutti coloro che acquisteranno uno smartphone della famiglia HUAWEI P40 (P40, P40 Pro, P40 Pro+, lite, lite E, lite 5G), della Y Series (HUAWEI Y5P, Y6P), P smart s e i tablet HUAWEI MatePad Pro e T8, riceveranno in omaggio HUAWEI Freebuds 3i (valore commerciale 99,00 euro) e HUAWEI mini speaker (valore commerciale 29,90€), oltre a 50GB da utilizzare su Huawei Cloud, 6 mesi di Huawei Music, 3 mesi di Huawei Video in omaggio e fino a 10 film on demand. Ma non finisce qui. Gli utenti potranno infatti ricevere bonus esclusivi da parte dei nostri partner, semplicemente accedendo all’app Member Center, disponibile gratuitamente su HUAWEI AppGallery e pre-installata sui device più recenti, e scaricando tutte le applicazioni che partecipano all’iniziativa.

Sarà così possibile ottenere, in base al prodotto acquistato:

20% di sconto Alitalia su un volo di andata e ritorno, Italia ed Europa, per due persone;

30€ di voucher Italo spendibili per una tratta nazionale, alla scoperta delle meraviglie d’Italia;

Bonus per l’attivazione di un nuovo conto HYPE: 10€ per i clienti Start, 15€ per i Plus e 25€ per i Premium

25% di sconto da utilizzare nei ristoranti Burger King per l’acquisto di un menù

Codice promo da 5€ per i nuovi iscritti a Satispay

4€ di sconto da utilizzare per gli acquisti sulla popolare piattaforma di shopping AliExpress

Oltre agli ultimi arrivati in casa Huawei, anche altri prodotti potranno godere di vantaggi e promozioni a loro dedicate. Tra questi, HUAWEI Mate 30 Pro, HUAWEI Mate Xs, HUAWEI P30 Pro, HUAWEI nova 5t, che consentiranno agli utenti di ricevere in omaggio 6 mesi di HUAWEI Music, 3 mesi di HUAWEI Video e 50GB di HUAWEI Cloud per 3 mesi.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dedicato.

Inoltre, dal 15 giugno e fino al 31 agosto, sarà possibile ottenere il 20% di sconto sul prezzo massimo consigliato per le parti necessarie alla riparazione dei dispositivi fuori garanzia e ben il 40% sconto sull’applicazione delle pellicole protettive frontali e posteriori, oltre ad un omaggio da parte del service team. La riparazione dei propri device avverrà su appuntamento, in totale sicurezza, presso i Huawei Service Center, dove il personale dedicato e altamente specializzato seguirà ogni riparazione e regalerà agli utenti una sorpresa speciale. L’utente potrà anche scegliere di usufruire del servizio pick up and repair, che prevede, gratuitamente, ritiro e consegna a domicilio del device.

Huawei annuncia anche il pre-ordine di HUAWEI Sound X, ad un prezzo consigliato di 349,90€. Lo speaker intelligente in grado di controllare molteplici dispositivi domotici, arriva nella sua configurazione in inglese e sarà acquistabile dal 24 giugno presso Huawei Experience Store e Huawei Store.