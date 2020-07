Huawei annuncia la Seamless AI Life Experience: così migliora la quotidianità

Huawei, attraverso un lungo comunicato stampa che proponiamo in calce, ha presentato la nuova esperienza d'uso Seamless AI Life Experience, pensata e progettata per i consumatori e che si va ad aggiungere ad una nuova rosa di partner IOT e nuove applicazioni per l'App Gallery.

COMUNICATO STAMPA HUAWEI

“Huawei ha conquistato i cuori dei consumatori di tutto il mondo con la sua tecnologia innovativa e spesso all'avanguardia. Ora stiamo portando questa tecnologia alla portata di tutti attraverso il nostro ecosistema di prodotti e servizi 1+8+N. Grazie alla Seamless AI Life Experience, gli utenti attraverso un semplice click potranno connettersi in modo ancora più semplice, aprendo un mondo di possibilità, attraverso Huawei Share, la collaborazione multi-schermo e molto altro ancora. Con la Seamless AI Life Experience, speriamo di dare ai consumatori di tutto il mondo la possibilità di sentirsi vicini e di rimanere sempre in contatto" ha commentato Isabella Lazzini - Marketing&Retail Director Huawei CBG Italia.

La connettività, soprattutto nell’ultimo periodo, è diventata il bene più prezioso e l'impegno di Huawei nel creare un mondo in cui tutto funzioni in modo intelligente e interconnesso, è ora più che mai molto importante. Con la crescente disponibilità di reti 5G, il crescente utilizzo di dispositivi IOT e la crescente richiesta per un’esperienza utente sempre connessa, Huawei ha raddoppiato i suoi sforzi, per dare maggior valore ai consumatori attraverso vantaggi unici legati all'ecosistema 1+8+N. La strategia a lungo termine di Huawei vedrà l'azienda allargare le proprie aree di prodotto, aumentando nell’ecosistema lo spazio di dispositivi audio, wearable, PC, tablet e altre categorie di tecnologia interconnessa.

Con lo smartphone sempre al centro, la strategia 1+8+N delinea l’obiettivo dell’azienda nel portare il digitale in ogni casa, ad ogni persona e organizzazione per creare un mondo sempre più smart e completamente connesso. Perché unire le forze contribuisce ad allargare lo spettro del possibile e a rendere il mondo un posto migliore per tutti. Controllato direttamente dal proprio smartphone e connesso a EMUI, l'ecosistema Huawei raccoglie una serie di nuove tecnologie che lavorano insieme per offrire all’utente l’esperienza di utilizzo più entusiasmante, intelligente e connessa al mondo.

L’ “1” rappresenta lo smartphone, cuore dell'ecosistema, che controlla e mantiene connessi tutti gli altri dispositivi. L' “8” rappresenta tutti i dispositivi periferici connessi, come HUAWEI FreeBuds 3, HUAWEI Watch GT 2, HUAWEI Sound X, HUAWEI MatePad Pro, HUAWEI MateBook X Pro e HUAWEI Vision. La “N” indica il layer in cui tutto si estende, comprende milioni di dispositivi IOT collegati tra loro con facilità grazie alle tecnologie Huawei HiLink e Huawei Share.

Huawei, un brand che vanta una significativa esperienza nella costruzione di infrastrutture di rete, è anche una delle aziende del settore ad aver costruito i propri ecosistemi software e hardware. Questi due fattori fanno sì che Huawei possa portare vantaggi unici ai consumatori attraverso una tecnologia alla portata di tutti, che assicura privacy e sicurezza.

Nuove app e partnership ampliano l’Ecosistema Huawei

Huawei dimostra ogni giorno la sua inclinazione a collaborare con grandi marchi leader di settore, come Leica e Devialet, per migliorare l'esperienza cliente. Come ogni settimana Huawei amplia l’offerta del suo ecosistema 1+8+N di un numero maggiore di collaborazioni e annuncia oggi cinque nuove partnership:

Samsonite, leader mondiale nella produzione di valigie e accessori da viaggio, ha stretto una partnership con Huawei. Gli utenti dell’ecosistema 1+8+N potranno chiudere la valigia con un semplice tap sulla serratura intelligente Samsonite con il loro dispositivo Huawei. Il comfort e la sicurezza della tecnologia Samsonite e Huawei accompagneranno l’utente anche fuori dalla porta di casa, per offrirgli vantaggi e sicurezza in viaggio anche con Huawei Share e Huawei Pay.

All'ecosistema 1+8+N si aggiunge anche il robot aspirapolvere 360 Robot Vacuum Cleaner, intelligente e automatizzato, può essere controllato e monitorato a distanza direttamente dal proprio dispositivo Huawei, con l'applicazione Huawei AI Life.

Kärcher, fornitore leader mondiale di tecnologie di pulizia, è conosciuto per aver portato sul mercato soluzioni di pulizia innovative, l'ultima delle quali è il depuratore di acqua HUAWEI HiLink Kärcher. Ora aggiunto all'ecosistema 1+8+N, gli utenti potranno controllare la durata del filtro del loro depuratore e monitorare la qualità dell'acqua in tempo reale utilizzando l'applicazione Huawei AI Life su un dispositivo Huawei.

Il bollitore elettrico termostatico intelligente Joyoung è stato aggiunto all'ecosistema 1+8+N, consentendo agli utenti di controllare e monitorare a distanza il bollitore utilizzando l'app Huawei AI Life su un dispositivo Huawei. Preparare una tazza di tè o caffè non è mai stato così facile.

OPPLE Lighting fornisce una gamma di soluzioni di illuminazione, compresa l'illuminazione intelligente. Grazie al suo arrivo nell'ecosistema 1+8+N, gli utenti potranno controllare le proprie lampade smart OPPLE, utilizzando l'app Huawei AI Life su un dispositivo Huawei.

Insieme alle nuove ed entusiasmanti partnership pensate per l'hardware, Huawei ha annunciato l’arrivo su Huawei AppGallery di una serie di applicazioni popolari, da quelle legate ai nuovi social network fino alle app di editing, per stimolare la creatività degli utenti e sfruttare al massimo le potenzialità dei propri dispositivi Huawei. Aggiungere queste app è un segnale concreto di un ulteriore passo in avanti di Huawei nel soddisfare gli utenti che hanno acquistato i più recenti smartphone e tablet.