Huawei annuncia la seconda generazione degli occhiali smart progettati con Gentle Monster

Huawei ha annunciato oggi l’arrivo sul mercato di Huawei X Gentle Monster EyeWear II, i nuovi occhiali smart che fondono moda e tecnologia, seguendo la filosofia creativa di Gentle Monster che abbiamo visto all’opera anche nel primo modello.

Gli occhiali Huawei X Gentle Monster EyeWear II includono un altoparlante sottile che annulla la dispersione del suono ed offre a coloro che li utilizzeranno un suono stereo in alta definizione. Huawei ha anche aggiornato la Smart Interaction, che con questa nuova versione rende gli occhiali un vero e proprio assistente personale che permette di accedere rapidamente alle informazioni di cui si ha bisogno.

A livello estetico, gli occhiali sono caratterizzati da aste sottili realizzate in plastic titanium che riducono drasticamente il peso. Lo stesso materiale usato anche per la cerniera tra le aste, e garantisce una tenuta maggiore. Huawei ha anche aumentato la curvatura dell’auricolare, che passa da 12 a 20°, il che si traduce in una migliore vestibilità.

Sempre facendo un confronto con la prima generazione degli EyeWear, gli occhiali sono anche dotati di un altoparlante con ampiezza maggiore che offre una gamma sonora più ricca ed un’esperienza più coinvolgente.

Su ogni asta è presente un altoparlante semiaperto che trasmette il suono direttamente verso il canale auricolare: in questo modo viene garantita la massima privacy. Gli occhiali però possono essere usati anche durante le telefonate, grazie ai doppi microfoni che riducono il rumore e le interferenze ambientali durante telefonate.

Gli occhiali regolano il volume abbassandolo ed alzandolo in base all’ambiente circostante, ma Huawei ha anche aggiornato le Smart Gesture.

Come per Huawei Mate 40 Pro, anche Huawei X Gentle Munster EyeWear II sono disponibili da oggi presso gli Huawei Store, ad un prezzo consigliato di 329 Euro. Per coloro che li acquisteranno sono previsti 6 mesi di Huawei Music in omaggio.